'Anayasayı çiğneme yetkisini nereden buluyorsun?'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın açtığı davada Ergenekon davasında görevli 9 hakimin 1500'er TL tazminata mahkum olmasını da değerlendirerek, "9 hakime dava açılmasıyla, üst mahkemenin ceza vermesini hukuk adına bir sıkıntı süreci olarak görüyorum" dedi.





Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, "Terör örgütü figüran olarak kullanılıyor. Ama amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.



Şehitlerimin acısını yüreğimde hissediyorum. Dert adamı söyletir. Türkiye’ye yönelik alçakça saldırılara karşı sizlerin aracılığıyla azizi milletime seslenmek istiyorum. Terör örgütü ne kadar kanlı bir oyunun parçası olduğunu gözler önüne sermektedir.



Son saldırılar zamanlama olarak dikkat çekicidir. Terör örgütü bu saldırılarla bir sonuca ulaşamayacağını çok iyi biliyor. 30 yıldır tezgâhlanan oyunlar bugün yine piyasaya sürülmek isteniyor.



Türkiye kalkınmaya başladığında, demokratikleşme dönemlerinde terör örgütü devreye giriyor.



Anayasa değişikliği paketini meclise getirince olayların seyri değişti. Karşımızda o dönemde CHP, MHP, BDP, PKK ve İmralı vardı. Sürekli parti kapatmadan şikayet eden kimseler parti kapatmayı zorlaştıran düzenleme kabul edilmeyince adeta zil takıp oynadı. Ana muhalefet partisinin o zamanki başkanı “AK Partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra teşekkür de etmedi. Zaten Meclis’e de uğramıyordu. herhalde daha önemli işleri vardı.





Yasama, yürütme, yargı dayanışma içinde olmalı



Terör örgütün bir figüran olarak ortaya atan kirli odaklar amaçlarına ulaşamadı, ulaşamayacaklar. Yasama, yürütme ve yargı dayanışma içinde olmazsa bu işin bir kanadı eksik kalır. Bu mücadelede sonuna kadar elimizden geleni yapacağız.



Kimse terör üzerinden siyaset yapmamalı. Bunu yapanlar en az terör örgütü kadar suçludur.





Yargı güvenirliğini yitirdi



Çetelerle çok yoğun bir mücadele ettik. Burada şunu söylemek istiyorum. Kısa bir süre önce malum 9 tane yargı mensubuna, malum yine bir dava açılması neticesinde üst mahkemenin kalkıp da ceza vermesini bu ülkede hukuk adına çok ciddi bir sıkıntı süreci olarak görüyorum.



Bugüne kadar yapılmamış ve yeni kapıların açıklamasına mesnet teşkil edecek bir durumdur.



Anayasayı çiğneyerek böyle bir kararı verme yetkisini üst mahkeme nereden buluyor. Bundan sonra mahkumundan tutuklusuna kadar böyle bir kapı açılacak mı. Açılacak. Peki ne olacak. Bunun altından neyle kalkacaksınız? Hangi hukuka dayanarak böyle bir adımız atıyorsunuz. Bunun ideolojiden başka bir açıklaması olamaz.



Buna ne kendileri inanıyorlar ne milleti inandırabiliyorlar. Yargı bu kararla birlikte güvenilirliğini yitirmiştir.





Terör örgütü bir maşadır



Terör örgütünün amacı hiçbir zaman benim Kürt vatandaşlarımın hakkı olmamıştır. Terör örgütü bir maşa olarak kullanılmıştır. Kendisine biçilen rolü uygulamak için kanlı eylemeler yapmaktadır.



Hukuk devletinin gereği neyse onlar yapılmalıdır. Bu ülkede çeteler nasıl millete istikamet veremiyorsa, eli kanlı terör örgütü de millete istikamet veremeyecektir. Terör örgütünü kirli ilişkilerini ortaya çıkarıyoruz.





Teröre inat demokrasi diyeceğiz



Biz teröre inat demokrasi diyeceğiz. Hak hukuk diyeceğiz, kardeşlik diyeceğiz, yatırım diyeceğiz. Yatırımların yapılmasını engelleyen yerel yöneticiler var. Tüm bunlara rağmen onlar gerilim üretecek bir bu engelleri aşacağız.





Elimizde dosyaları var



Kendi belediyelerinin olduğu yerlere bir bakın. Hiç altyapıyla hizmetle ilgilendikleri yok. Sadece ve sadece işi tamamen ideolojilerine hizmet noktasında görüyorlar. Lafa gelince çevreciliği de kullanıyorlar. Ama hepsinin dosyaları elimizde var. Zamanı gelince bunları kullanacağız.



Uzlaşma aradık, mutabakat aradık orada da kapıları kapattılar. “Terör bitmesin” dediler, neden Ak Parti’nin başarı hanesine yazılır.



Yeter ki Türkiye’nin çocukları kazansın, yeter ki analar babalar ağlamasın.



Çıkmışlar “Açılımdan sonra terör arttı” diye açılımı karalamaya çalışıyorlar. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ve göreceksiniz ki, şu an muhalif olanlar yine muhalif kalacaklar.



Temmuz başına kadar bu takvim bitti bitti, aksi takdirde biz tatil matil dinlemiyoruz. Biz çalışacağız. Beyefendiler de kuzu kuzu gelecekler.





Terör azaldı



Diyorlar ki açılım oldu terör arttı. Peki geçmişte neydi,. Yılda 5000 şehidimizin olduğu dönemler yaşandı.



Bugün geçmişte kıyaslanmayacak ölçüde terör azalmıştır. Terörün sebebi açılım süreci değildir. Sebebi terör örgütünün açılımdan duyduğu rahatsızlıktır.



Terör örgütü Allah’ın izniyle amacına ulaşamayacak. Terör çirkin yüzünü gösteriyor diye yapacaklarımızdan geri kalmayacağız.



Terörün finansörlerine, silah baronlarına, savaş tüccarlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ne geri çekileceğiz ne de vazgeçeceğiz.





Oğlu dağa çıkan anneye sesleniyorum



Oğlu dağa çıktığı için yüreği yanan annelere şunu hatırlatmak istiyorum: kandırılıp dağa çıkarılan çocukları terör baronları, nifak odakları adına kullanıyor. O çocuklar öldürmenin yanında ilmek için de oralara gönderiliyor.



Kazanılmayacağı belli olan terör eylemlerinde bu ço0cuklar piyon olarak kullanılıyor.



Bütün Kürt kökenli annelere sesleniyorum: Çocukları bu kanlı oyunların elinden çekin kurtarın. Liften hem karşı durun hem sesinizi yükseltin. Yüreğinizi ortaya koyun. Yeter atık deyin. Masaya yumruğunuzu vurun ve çocuğunuza sahip çıkın.



Ülkenin diğer bölgelerindeki vatandaşlarımıza da sesleniyorum: terör aramıza nifak sokmak istiyor. Teröre inat biz kardeşliğimiz yüceltelim. Teröre inat gelin milletçe bir kez da kucaklaşalım.





“Sert değil, ortada gidiyoruz”



Her türlü kara propagandaya direneceğiz. Benim ülkemin rotasını dış güçler, gazete manşetleri ya da tv haberleri belirlemeyecek. Rotayı artık millet belirliyor.



Yanınıza gelip “Çok sert gidiyorsunuz” diyenler olabilir. Biz tam orta yolda gidiyoruz. Ne gerekiyorsa öyle gidiyoruz. Biz uysal koyun değiliz. Biz hep mazlumun yanında zalimin karşısında olacağız.



Eğer biz 3 kıta yedi iklime adalet dağıtan bir milletin torunlarıysak bunu yapmalıyız.





“Onlar cesur, Başbakan sünepe öyle mi?”



İlişkilerin düzelmesi için İsrail’deki hükümet ve Ak Parti’nin gitmesi lazım diyen köşe yazarları oldu ve bunu utanmadan televizyonda söyleyenler oldu.



O kişiler bunu söyleyecek kadar cesur, Başbakan bunu izleyecek kadar sünepe öyle mi?





“Dalga geçenler mahçup”



Biz teğet geçiyor dediğimizde bize saldıranlar şu anda mahcup durumdalar. Biz IMF ile bu süreci atlattığımız gibi borçları da ödüyoruz. Ekonomi rakamla konuşulur. Ciddi olun biraz.





“Eksen kaymıyor, genişliyor”



Eksen kayması diye bir durum söz konusu değildir. Aksine eksen genişliyor. Türkiye artık yere daha sağlam basıyor. Barış çağrılarını daha kuvvetli dile getiriyor.



İsrail’in korsanlığının ardından Türkiye’nin susması bekleniyordu. Ancak biz bu hukuksuzluk karşısında susmadık. Türkiye!’nin bu işin peşini bırakması için bazı lobiler devreye girdi. Kimseye şirin görünme gayreti içinde değiliz.



Aleyhimize bir kampanya başlatıldı. Uluslararası basın öncü rol oynadı. Maalesef içerde bazı basın mensupları da bu kampanyayı destekledi. Bu sorunu bir Türkiye-ABD sorunu gibi göstermeye çalışanlar büyük yanılgı, içindedirler ve mahcup olacaklardır.





“Obama İran'a güvenmediğini söyledi”



Biz Tahran anlaşmasını ABD Başkanının bize yazdığı mektuplar çerçevesinde yürüttük. Atılan bu adımın takdir edilecek adım olduğunu ancak İran’a güvenmediğini söyledi. Bunu söylemek zorundayım.





Kırgızistan'daki olaylar



Oradaki olay maalesef kardeş kavgası. Oradaki olaya resmen girmemiz bir sıkıntı yaratır. Kırgızistan etnik ayrımcılık olmamalı. Kırgız’la Özbek’i birbirimden ayırmayın dedim.



Yardımlarımız devam edecek. Özbek kardeşlerimizin kendi evlerinde yaşamalarının yollarını açmalıyız.



Bizi eleştirenler kaç kere Kırgızistan’a, Özbekistan’a gitti. Önce buna cevap vermeliler.





Teşkilata uyarı



Sizi yordum galiba. Bazı arkadaşlarımda yol yorgunluğu var sanırım. Buradan İl Başkanlarıma sesleniyorum. KÖYDES’te GAP’ta ne yaptık? İşçiye memura ne yaptık? Size o kadar broşür gönderdik. Bunları anlatmanız lazım. Sonra yazık olur.



Ak Parti ne yaptı diyenler var. Bunları herkese anlatmalıyız. Cumhuriyet tarihini 2 kat katlayan bir duble yol ağıyla ülkemizi ördük. Bunları iyi anlatmalıyız.



Nükleer santral anlaşmasını yaptık, 2. nükleer anlaşması için çalışıyoruz.



Meyve veren ağaç taşlanır. Atsınlar. Bazıları kıskançlıktan çıldırıyor. Biz yolumuza devam edeceğiz onlara da tebessüm edeceğiz.





“Açılım bitmedi”



Milli birlik sürecine devam edeceğiz. Bugün gazetelerde Diyarbakır’da mahkemelerin malum olayla ilgili verdiği karar var. Açılım bitti diyorlar. Hayır bitmedi biz bu yolculuğa devam edeceğiz. (Kandil ve Mahmur'dan gelen 10 PKK'lı tutuklandı)



Bu başlıkları atanlar bu ülkenin önünü açılımda kapatmak isteyenlerdir.





