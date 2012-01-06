'Anayasaya göre Şükür'ün milletvekilliği düşürülmeli'



Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - Siyaset, Hakan Şükür’ün peşini bırakmıyor. AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun, ‘vekillikle bağdaşmayan işler yaptığın zaman milletvekilliği düşer” değerlendirmesinin ardından TBMM Başkanlığı’na başvurular arttı.



CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Hakan Şükür’ü emsal gösterdiği başvurusunda, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’ten, asıl mesleği genel cerrahlık için izin istedi. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na başvurusunda, Anayasanın ilgili maddeleri uyarınca, Şükür’ün milletvekilliğinin düşürülmesi talebinde bulundu.





Tanal: Sporda Şike Yasası’nda kürsüden konuşmadı



Başkanlığa başvurusunda, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM ve kamuoyunda tartışma yaratan Sporda Şiddet Yasası’nda, Hakan Şükür’ün Meclis kürsüsünden konuşmadığına dikkat çeken Tanal, “AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda uzun saatler süren tartışmalara neden olan Sporda Şiddet Yasa Tasarısı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden, milletin onu o kürsüde konuşması amacıyla seçtiği kürsüden, bu konuda bugüne kadar hiçbir beyanda bulunmazken, özel televizyonlardan belirli ücretler karşılığında spor yorumculuğu yapması gerek siyasi ahlak ilkelerine, gerek milletvekili görev tanımlarına uymamaktadır”



Tanal’ın başvurusundaki görüşleri şöyle: Milletvekilliğinin yapacağı işleri Başbakan belirlemez. Öncelikle, bir milletvekilinin yukarıda sayılan görevler dışında işlerde bulunması siyasi ahlak ilkelerine aykırı bulunmasının yanı sıra, ilgili milletvekilinin milletvekili sıfatıyla yapacağı işleri Başbakan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzüğü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ve diğer ilgili cari mevzuat belirlemektedir. Nitekim ilgili milletvekiline karşı uygulanacak hükümler yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Anayasamızın hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.





‘Siyasi ahlak milletvekilliğiyle bağdaşmaz’



Diğer önemli bir husus, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda uzun saatler süren tartışmalara neden olan Sporda Şiddet Yasa Tasarısı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden, milletin onu o kürsüde konuşması amacıyla seçtiği kürsüden, bu konuda bugüne kadar hiçbir beyanda bulunmazken, özel televizyonlardan belirli ücretler karşılığında spor yorumculuğu yapması gerek siyasi ahlak ilkelerine, gerek milletvekili görev tanımlarına uymamaktadır.





'Anayasa yükümlülükleri açıkça belirtmiş'



AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün; özel bir kanalda sezon sonuna kadar Türkiye Futbol Lig maçlarını yorumlayacağı yönünde bilgiler kamuoyunda yankı bulmuştur. Milletvekillerinin asli görevi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında açıkça tanımlanmıştır. Anayasamızın 87. Maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Bu hüküm milletvekili seçilen kişilerin yükümlülüklerini açık bir şekilde belirtmiştir.





‘Meclis kararı olmalı’

Ayrıca Anayasamız milletvekilliği ile ilgili bağdaşmayan işleri Anayasamızın 82. Maddesinde açıkça belirtmiştir. Bu maddeye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış.



Kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.



Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.



Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir denilmektedir. Ayrıca Anayasamızın 84. Maddesinde Milletvekilliğinin düşmesi hali de tanımlanmıştır.



Günlük gazeteler incelendiğinde, AKP İstanbul Milletvekilinin özel bir futbol programında yorumculuk yapacağı ve aylık olarak kendisine 150.000 TL ödeme yapılacağı iddia edilmiştir. Bunun haricinde, AKP İstanbul Milletvekili’nin açıklamalarına bakıldığında, “Sayın Başbakan ile görüştüm, kendisine durumu anlattım. O da bana 'Sen futboldan gelme birisin, seni engelleyemem, hayırlı olsun” dediği öğrenilmektedir.



Tüm bu anayasal hükümler, ilgili cari mevzuat hükümleri uyarınca AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün Milletvekilliğinin düşürülmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.









