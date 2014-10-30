'Anayasa'ya göre Kırmızı Kitap diye bir norm yok, Türkiye hukuk devleti değil'

Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nu hazırlayan isimlerden Prof. Dr. İzzet Özgenç, kamuoyunu bir süredir meşgul eden Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (Kırmızı Kitap) ile ilgili eleştirilerde bulundu. "Türkiye'de Anayasa'nın belirlediği normlar hiyerarşisinde Kırmızı Kitap diye bir norm bulunmadığına" vurgu yapan Özgenç, "Mahiyeti ve içeriği belirsiz olan ve ne işe yaradığı bilinmeyen bir belgeyi kamu görevlilerinin rehber almasının ve bir güç ve yetki kaynağı olarak görmesinin; insanların bu belge dolayısıyla endişeye kapılmalarının tek bir sebebi olabileceğini" kaydetti. Özgenç bu sebebi, “Türkiye Cumhuriyeti devleti henüz bir hukuk devleti değildir” İfadeleriyle açıkladı.

Prof. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

Bu günlerde, ‘Milli Güvenlik Siyaset Belgesi' veya nam-ı diğer ‘Kırmızı Kitap', sıklıkla telaffuz edilmektedir. Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özelliklerinden biri ‘Hukuk Devleti' olarak belirlenmektedir (m. 2). Bir hukuk devletinde normlar ve bunlar arasındaki hiyerarşi bellidir. Hukuk devletinde geçerli olan normlar arasında ‘Milli Güvenlik Siyaset Belgesi” diye bir norm türü bulunmamaktadır.

‘Norm' mahiyetinde olmasa bile, vatandaş ve hatta bilim insanı olarak içeriğini bilmediğimiz böyle bir belgenin hazırlanmasına ve düzenlenmesine yönelik olarak ne Anayasa'da ne de kanunlarda bir hüküm bulunmaktadır. ‘Ne idiği belirsiz' olan, mahiyetinin ne olduğu bilinmeyen ve sadece ilgililerinin elinde bulunan bu ‘Kırmızı Kitap'ın ne işe yaradığı da tarafımızdan bilinmemektedir.