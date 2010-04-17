'Anayasa'nın ömrü iktidarın ömrü kadar'

T24 - Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, anayasa değişikliği paketine ilişkin, ''Bu anayasanın ömrü iktidarın ömrü ile aynı olacaktır. Yeni bir anayasa değişikliğine veya yeni bir anayasa yapılmasına mutlaka ve mutlaka başvurulacaktır'' dedi.





Gazeteciler Cemiyeti tarafından Antalya Belek'te düzenlenen ''Ulusal İletişim Kongresi''nin ''Duayenlerle Sohbet'' oturumuna katılan Kanadoğlu, yaşamı boyunca çok sayıda Anayasa değişikliği gördüğünü, geçmişte TBMM'nin Anayasa Mahkemesi ve HSYK'ye üye seçmesi uygulamalarında da siyasi kulis faaliyetleri ve hakimlik onurunu zedeleyen olumsuz sonuçları ortaya çıkardığını iddia etti.





''Türkiye'ye anayasa değişikliği gerekli mi sorusuna, ben şahsen evet gerekir derim'' diye konuşan Kanadoğlu, buna karşın hazırlanan anayasa değişikliği teklifinin toplumsal mutabakat aranmadan ''dayatma yöntemiyle sunulmasını'' ve zamanlamasını ise doğru bulmadığını ifade etti.





Kanadoğlu, ''12 Eylül Anayasası nasıl bir dayatma ise şimdi önümüze getirilen değişiklikler de tıpkı onun gibi bir dayatma şeklini kazandı'' iddiasında bulundu.





Kanadoğlu, Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde toplumsal uzlaşı olmaması nedeniyle bir sonra göreve gelebilecek farklı bir iktidarın da değişiklik yapma ihtiyacı duyabileceğin dile getirdi.