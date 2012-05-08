Anayasanın ilk cümlesi yarın yazılıyor

Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri, yarın kendi görüşlerini de ortaya koyarak bir metin ortaya çıkartacak. Sivil anayasada ilk olarak temel hak ve özgürlükler tanımlanacak.

Öncelik temel haklarda

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, anayasanın yazımı için ilk toplantıyı önceki gün TBMM ek binasında yaptı. Toplantıda yazım yönteminin belirlenmesi için bir alt komisyon oluşturulması kararı alındı. Her partiden birer temsilcisinin katıldığı alt komisyon pazartesi toplanacak. Anayasa yazılırken, 1982 Anayasası yok sayılacak. Radikal'in haberine göre, 9 Mayıs Çarşamba günü üst komisyon toplanarak temel hak ve özgürlükler konusundan başlayarak yeni anayasanın yazımına geçecek. Öncelikli olarak temel haklar bölümün kaç madde altında toplanacağı ve bu maddelerin başlıkları belirlenecek. Daha sonra komisyon bölümün maddelerini yazacak. Daha sonra yasama-yürütme-yargı, merkezi hükümet ve yerel yönetim ilişkileri başlıkları altında çalışmalar sürecek.

Tartışmalı maddeler veya üzerinde uzlaşılamayan maddeler en son ele alınacak. Komisyonda ‘tam tutanak’ tutulacak, ancak kamuoyunda tartışmaya neden olabilecek konularda parti temsilcilerinin talebi üzerine ‘karartma’ formülü devreye girecek. Bu durumda stenograflar çıkarılacak ve tutanak tutulmayacak. Bu aşamadaki tartışmalarda hiçbir kayıt olmayacak. Komisyon haftada üç gün toplanacak ve ‘makul sürede’ yazımı tamamlayacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek 15-16 Mayıs tarihlerinde liderlerle görüşerek, yeni anayasayı anlatacak.

Kozmik oda kuruldu

Çalışmaların yapılacağı ek binaya sadece belli kişilerin girebileceği kozmik oda oluşturuldu. Toplantı bu odada yapılacak. Böylece odada yapılan tartışmaların ortam dinlemesiyle kaydedilmesi de önlenmiş olacak.