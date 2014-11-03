'Anayasa’dan önce Michelle buna izin vermez'

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın, iki kızının okuduğu okulun veli toplantısına katıldığı belirtildi. Obama ve eşinin, hafta başında, 16 yaşındaki kızları Malia ile 13 yaşındaki kızları Sasha’nın okuduğu Sidwell Friends adlı okulda diğer velilerle beraber, veli toplantısına katılarak, öğretmenlerle çocuklarının eğitim durumunu konuştukları öğrenildi. Malia, bu yıl, 11’nci sınıfa giderken Sasha ise 8’nci sınıf öğrencisi.

'Üçüncü döneme Anayasa’dan önce Michelle izin vermez'

Öte yandan, Halloween günü Rhode Island eyaletinde incelemelerde bulunan Başkan Obama, öğle yemeği yemek için Providence şehrindeki Gregg’s adlı restorana girdi. Aniden ABD Başkanını karşılarında gören restoran sahipleri ve müşterileri büyük heyecan yaşadı.

Restoranda karşılaştığı 9 yaşındaki bir çocuğa neden okulda olmadığını soran Obama, ‘bugün veli toplantısı var, biz okula gitmiyoruz’ yanıtı alınca, ‘ben de bu hafta veli toplantısına gittim’’ dedi. Bu sırada bir müşterinin ABD Başkanına, ‘’Üçüncü Obama dönemi istiyoruz’’ diye seslenmesi gülüşmelere neden oldu. Obama ise ABD Anayasası’na aykırı bu isteğe, ‘’Buna Anayasa’dan önce Michelle izin vermez’’ şeklinde şakayla karşılık verdi.

Ayak üstü restoranda tezgaha giderek kendi siparişini veren Obama’nın cheddar peynirli bir burger yediği beraberindeki arkadaşları için de Providence’ın ünlü çikolata kekinden ısmarladığı öğrenildi. Obama ayrıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan restoran sahibi, Başkanın eyalet valisinin yediği hindili sandviçin de parasını kendisinin ödediğini, Obama’nın hesabının toplam $38.99 tuttuğunu söyledi. Obama, 20 dolar da bahşiş bırakmış.