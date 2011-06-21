'Anayasa yazımında AB’nin rolü olmayacak'

T24 - Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp, AB’nin üyeliği muğlak hale getirerek, Türkiye üzerindeki etki gücünü kaybettiğini söyledi. Euobserver adlı siteye konuşan Kuneralp, Ankara’nın yeni anayasasında Brüksel’in önemli rol oynamayacağını da belirtti.





Türkiye’nin sadece Avrupa Birliği konularına odaklanacak bir bakanlık kurma kararı aldığı ve karşılıklı olarak ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gerektiği yönündeki mesajların yoğunlaştığı bir ortamda Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp Brüksel’e sert çıktı.

Milliyet'ten Güven Özalp imzalı habere göre, Euobserver adlı internet sitesine konuşan Kuneralp, “Katılım için açık bir perspektif bulunmazken Türkiye’nin mevzuatını dar nitelikli AB standartları ile uyumlu hale getirmesi için bir neden yok” dedi. AB’nin üyelik konusunu muğlak hale getirerek “Türkiye üzerindeki etki gücünü kaybettigini” söyleyen Kuneralp, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceliğinin “modern ve liberal” bir anayasa olduğunu ancak katılım müzakerelerindeki tıkanıklık nedeniyle bu süreçte AB’nin önemli bir rol oynamayacağını söyledi. Kuneralp şunları söyledi:

“AB Komisyonu’nun tavsiyeleri evrensel kaideleri yansıttığı ölçüde dikkate alınacaktır. İdam cezasının kaldıırılmasını ele alın. AB’ye girmek istense de istenmese de idam cezasını kaldırmak iyi bir şey. Fakat katılım için net bir perspektif bulunmazken Türkiye’nin mevzuatını dar nitelikli AB standartları ile uyumlu hale getirmesi için bir neden yok. Basitçe söylemek gerekirse AB Türkiye üzerindeki etki gücünü kaybetti.”

Kuneralp’in sözlerinin yeni bir sayfa beklenti ve arzusunu güçlü şekilde yansıtmaya çalışan AB çevrelerinde memnuniyetle karşılandığını söylemek ise pek mümkün değil. Üst düzey bir AB diplomatı, “Seçimler sonrasında sakince düşünülerek yapılmış ve ilişkileri ilerletme odaklı bir açıklama daha yerinde olurdu. Bir yandan AB bakanlığı kurarken, üyelik konusunda kararlılık ve sürece bağlılık beyanında bulunurken diğer yandan bu tür açıklamalar yapılması ilginç” dedi.



‘Ankara’dakiler bıkmış durumda’

Kuneralp’in açıklamaları, “Türkiye önümüzdeki dönemde farklı bir politika mı izleyecek?” sorusunu da beraberinde getirdi. Görüşüne başvurduğumuz Kuneralp politika değişikliğinin ya da reformlar konusundaki kararlılıkta sapma olmadığını belirterek, “Söylediklerim müzakerelerin geldiği aşamada AB’nin Türkiye üzerindeki ağırlığının azaldığını vurgulayan bir tespit” dedi.

Kuneralp verdiği söyleşide rekabet faslının açılmamasının “Ağızlarda acı bir tat bıraktığını” ve Türkiye’nin AB’nin süreci yeniden canlandırma inancına güven duymadığını belirterek şunları söyledi: “Ankara’dakiler bıkmış durumda. AB Komisyonu’nu tatmin etmek için her türlü yolu denediler. Fakat onlara ne kadar çok materyal sunduysak hep daha fazlasını istediler.”



Jet yanıt geldi

AB Komisyonu ise rekabet başlığı için kendisinin suçlanmasının yersiz olduğunu, Türkiye açılış kriterlerini yerine getirmediğinden başlığın açılmadığı mesajını verdi. Komisyon’un Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle’nin basın bürosundan yapılan açıklamada, “Komisyon’un Türkiye’nin üyeliği konusundaki taahhüde bağlı olduğu, Türkiye’nin zorlu bir aşamaya gelen müzakerelerde belirgin ilerleme sağlamasının taahhütlerinin ve kriterlerin gereklerini yerine getirmekten geçtiği” ifade edildi.





