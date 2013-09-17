Anayasa Uzlaşma'yı ‘ana dil'de yumuşatan ‘Bahar’ kim?

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu “ana dil” konusunda anlaşmanın bir yolunu arıyor. “Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hürriyeti (Özgürlüğü)” madde başlığında da sorun çıktı. Toplantı, kaldığı yerden bugün devam edecek. Son toplantıya damgasını Kürt nüfusu ve CHP’li Atilla Kart’a ilkokulda Türkçe’yi öğreten ‘Bahar’ oldu.

MHP; TÜİK rakamlarını örnek göstererek Kürt nüfusunun BDP’lilerin söylediği gibi 15-20-25 milyon olmayacağını söyledi. BDP ile MHP’nin, TÜİK üzerinden kapışması sertleşince araya komisyonun CHP’li üyesi Atilla Kart girdi.

Kart: TÜİK’in Kürt nüfusu ile ilgili sayımı gerçeği yansıtmıyor

Konya Milletvekili Atilla Kart, sert tartışmanın tam ortasında TÜİK rakamları konusunda BDP’ye destek çıktı. “Cumhuriyet tarihi boyunca, Kürt nüfusu ve ana dille ilgili TÜİK bilgileri gerçeği yansıtmamıştır. Türkiye’de baskı ve iklim sebebiyle insanlar ana dillerini ifade edememişlerdir. Aile büyüklerimiz kendimizi ifade etmememiz konusunda tembihlerdi” dedi.

‘İlkokul da tek kelime Türkçe bilmiyordum’

Atilla Kart, Kürtlerle ilgili durumu anlatırken, hayatının gerçek bir kesitinden örnek verdi. Birebir yaşadıklarını komisyonla paylaştı. Kart, “Daha öteye gitmeyelim. Ben kendimden örnek verelim. 1960 yılında ilkokulu köyde okudum. Daha sonra, ailece Konya’nın Cihanbeyli Merkezi’ne göç ettik. İkinci sınıftayım. Tek kelime Türkçe bilmiyorum. Tam anlamıyla bir şoktayım.

‘İsmet öğretmen; Bahar’ı görevlendirdi’

Neyseki ; öğretmenim, İsmet Hanım, sınıf arkadaşım Bahar’ı Türkçe öğretmesi konusunda görevlendirdi. Bahar, ulaşılmaz biri. Bir ütopya. Bir iki yıl boyunca intibak etmemi sağladı” dedi.

‘Benim şansım Bahar’dı’

“Benim şansım Bahar” diyen Kart, bu sözüyle komisyonu gülmekten kırıp geçirdi. “Herkesin bir Bahar’ı olmayacağına, herkesin bir İsmet öğretmeni olmayacağına göre; herkesin bir Bahar şansı olmayacağına göre” diye ekleyen Kart, Türkçe bilmeyen çocukların nasıl bir ruh hali içinde olduklarını anladığını vurguladı. .

BDP’den Kart’a: Bahar’ı sana bulup getireceğiz

Atilla Kart’ın, ‘Baharlı’ örneğine herkes takılıp kaldı. BDP’liler Kart’a, “Baharı bulup sana getireceğiz” derken, en çok “Bahar’ı daha sonra gördün mü” oldu.