Anayasa Uzlaşma'da 'dokunulmazlıkların' kaldırılması yönteminde uzlaşamadı

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP, milletvekiline suç imtiyazına karşı çıktı. Gözaltı ve tutuklama dışında Meclis kararı olmadan yargılanabilmenin yolunun açılmasını istedi. AKP; MHP ve BDP, öneriye sıcak bakmadı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda siyasi partiler milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması yönteminde uzlaşamadı. CHP'li Süheyl Batum, kamuoyunda milletvekillerine suç imtiyazı tanındığına ilişkin bir algı olduğuna dikkat çekerek yargılanmanın yolunu açacak düzenleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi. CHP'nin önerisinde, milletvekili kalpazanlık, cinsel saldırı, yüz kızartıcı, şiddet suçlarından dolayı soruşturulabilir ve yargılanabilir. Bu süreçte, yasama faaileyetlerini yerine getirir. Ancak, Meclis izni olmadan tutuklanamaz ve gözaltına alınamaz. AKP, MHP ve BDP, CHP'nin önerisine sıcak bakmadı. Komisyonda uzlaşma çıkmadı. AKP, CHP ve BDP, dokunulmazlıkların kaldırılması kararının Meclis iznine tabii olmasından yana tavır koydu. CHP'nin milletvekili yargılamasının Yargıtay Ceza Daireleri'nden oluşan bir kurul tarafından yapılmasını önerdi. MHP, öneriye sıcak bakarken bunda da uzlaşma sağlanamadı. Komisyon, uzlaşamadığı maddeleri yarına bıraktı.

Fezlekelerin dönem sonuna bırakılması

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında 2 Numaralı Yazım Komisyonu, bugünkü toplantıda 'Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı' maddesinin üç fıkrası üzerinde mutabakata vardı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni anaysa çalışmalarını sürdürüyor. 2 Numaralı Yazım Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, komisyonunu Faruk Bal başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü toplantısında, 'Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı' maddesi üzerinde görüşüldüğü belirtildi. Buna göre maddenin şu fıkra hükümlerinde mutabakata varıldı:

"Milletvekili hakkında, milletvekili seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyme dışında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, milletvekilliğinin sona ermesine bırakılır. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Milletvekilliği süresince zamanaşımı işlemez. Türkiye Büyük Millet meclisindeki siyasal parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz."

Maddenin diğer fıkralarına ilişkin müzakerelere devam edileceği belirtilen açıklamada, komisyon çalışmalarının yarın saat 15.00’te yapılacak toplantı ile süreceği belirtildi.

Öte yandan; 1 Numaralı Yazım Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, daha önce Anayasa uzlaşma Komisyonunda kabul edilmiş olan ‘Kişi hürriyeti (özgürlüğü) ve güvenliği maddesindeki çekincelerin kaldırılmasının müzakere edilidği belirtilerek, madde üzerinde tam mutabakat sağlandığı bildirildi. 1 Numaralı Yazım Komisyonu çalışmalarına 9 ocak Çarşamba günü saat 09.30’da devam edecek