Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yola devam eğilimi belirdi

Hülya Karabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir hafta içerisindeki kritik toplantıyı yapıyor. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in, başkanlığında 14:30'da başalayan toplantıda, yola devam eğilimi belirdi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısındaki molada CHP, MHP ve BDP'nin komisyonun devam etmesi konusunda istekli oldukları gözlendi.

Komisyon, 30 Nisan'daki toplantısında aldığı karar gereği, partilerin, yeni anayasa yazımında geldiği son aşamaya ilişkin görüşlerini ele alacak.

Komisyon üyesi CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, toplantıya girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kart, komisyonun dağıtılması halinde Türkiye'nin 137-140 yıldan beri yakaladığı fırsatın, sivil toplumun emekleriyle oluşan bu zeminin heba edileceğini söyledi. Kart, bu aşamadan sonra da Türkiye'nin anayasa yapımında meşruiyet krizi yaşamaya başlayacağını savunarak, hiçbir partinin buna yol açmamasını temenni etti.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ''Güneş batmak üzere'' sözünün anımsatılması üzerine Kart, ''Sayın Meclis Başkanı'nın son bir hafta içindeki söylem, içerik, üslup değişikliği bizi kaygılandırıyor. AK Parti'nin mesajlarını Meclis Başkanı üzerinden vermek istediği yönünde izlenim ediniyoruz. Buna ihtimal vermek istemiyoruz. Meclis Başkanı'nın bu noktada dirayetli, sorumlu, sağduyulu davranacağı ümidimizi korumak istiyoruz. AK Parti, bu masayı terk etmek istiyorsa açıkça bunu ifade etmeli'' diye konuştu.

Komisyonun AKP'li Üyesi Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya da ''Masada konuşacaklarımızı erkenden konuşmak doğru mu? Erzurumlu İsmail Hakkı'nın şu beyiti ile size cevap vereyim. Mevlam görelim ne eyler - Neylerse güzel eyler'' dedi.

Bir gazetecinin ''Bu akşam güneş batacak mı?'' sorusu üzerine İyimaya, güneşin kendi ekseninde döndüğünü ve zamanı gelince de battığını söyledi.

Komisyonun müzakere sonrasında iradesini ortaya çıkaracağını dile getiren İyimaya, erken konuşmanın müzakere ve toplantıya saygısızlık olacağını kaydetti.