Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan sonuç çıkmadı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 6 saat süren toplantıda çalışma tarihi ile ilgili önemli bir sorununu hallederken ‘taslak metnin’ kamuoyuna sunulmasında krize girdi. Komisyon, 7 Mayıs Salı günü yeniden toplanma kararı aldı. Komisyonun 4 siyasi partisi, Haziran ayı sonu ya da yasama yılı sonu olan 1 Temmuz’a kadar çalışılmasında aynı noktaya geldi. Ancak, taslak metnin kamuoyuna sunulma yönteminde tam anlamıyla kriz çıktı. AKP, ancak ‘mutabakat sağlanan’ metnin kamuoyuna sunulması koşulu öne sürdü. Muhalefet ise, tam mutabakat sağlanmayan yani kırmızı ve yeşillerle dolu bir metnin de kamuoyuna sunulabileceğinde ısrar etti. Toplantıya 4 kez ara verildi. Ancak, anlaşma sağlanamadı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, komisyonun müzakere ve değerlendirmelerine 7 Mayıs Salı günü saat 15.30'da yapacağı toplantıyla devam edeceği bildirildi.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis'in tatile gireceği döneme kadar yazım aşamasına devam edebileceklerini söylediklerini vurguladı. "1 Temmuz'a kadar uzarsa" sorusuna, "Temmuz içerisinde de olabilir. Ucu açık olmasın diyorlar ama bir takvime karşı çıkıyorlar. Diğer partiler, başta CHP olmak üzere" yanıtı verdi.

'Temmuz’a kadar çalışmada mutabakat var'

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, çalışmaların Temmuz ayı başına kadar sürmesi konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. 15 maddelik protokolün 11. maddesine göre ikinci aşamayı müzakere ettiklerini anlatan Kart, "Yani ilkeleri belirleme ve metin oluşturma aşamasındayız" dedi.

‘Uzlaşmaya dayalı metnin olmayacağı açık’

"Yasama yılı sonuna kadar, yani Haziran sonu ya da Temmuz başı şeklinde mutabakat sağlandı. Ancak bunun devamında çalışmalar kilitlendi. Şu sebeple kilitlendi: İkinci aşamanın sonunda ortaya çıkacak metnin, bütünüyle uzlaşmaya dayalı bir metin olmayacağı çok açık. AKP, orada ikinci aşamadan sonra Anayasa konusunun tamamında bir uzlaşma olmadığı takdirde, çalışmaların sonlandırılmasını; üçüncü ve dördüncü aşamanın yapılmamasını istiyor.

Komisyonun masayı dağıtmasını istiyorlar

Kart, iktidar grubunun Anayasa Komisyonu masasını, iki üç aydan bu yana terk etmek istediğini söyledi ve “ Masayı terk etmek noktasında kararlı olan siyasi iktidar var, bunun gerekçesini yaratmaya çalışıyorlar. Bu nu da komisyona yaptırmaya çalışıyorlar. İyi niyetle ikinci aşamada da her türlü katkıyı vermek çabası içindeyiz. İkinci aşamada yüzde yüz mutabakatın olmayacağı çok açık. Ondan sonra Anayasa'nın olgunlaşması, kamuoyunun tartışmasına sunulması ve dördüncü aşama olarak da yeniden müzakerenin yapılması gerekiyor. 15 maddelik protokol bunu söylüyor. Mutabakatla hazırlanan protokolün askıya alınmasını isteyen iktidar girişimi söz konusuydu. Bu noktada çalışmalar tıkandı. Salı günü yeniden müzakereler yapılacak."

Mutabakat sağlanması mümkün olmayan 8-10 madde

8-10 madde de mutabakat sağlanmayacağına dikkat çeken Kart, “AKP bütün bu süreçleri bertaraf ederek, Anayasa çalışmalarını kendince en geç Haziran ayın sonunda bitirmenin altyapısını oluşturmaya çalışıyor, biz de buna fırsat vermek istemiyoruz. Çünkü Anayasa Uzlaşma Komisyonu zemini tarihi bir zemindir, sorumluluk gerektiren bir zemindir" dedi.