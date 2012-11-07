T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Bekir Bozdağ krizi

Bekir Bozdağ tarafından Meclis Başkanlığı'na iletilen başkanlık sistemi önerisi diğer partilerden henüz öneri gelmediği için müzakere edilemedi

07 Kasım 2012 16:31

Hülya Karabağlı / ANKARA

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ krizi çıktı. CHP'liler,  AKP’lilere, “ Biz,  önerilerinizi Bekir Bozdağ’dan öğreniyoruz.  Gazetelerden öğreniyoruz” diye çıkıştı.  Komisyon üyesi Süheyl Batum,  “ Bu, Bekir Bozdağ’ın yaptığı bir çalışma diye mi” sordu.  AKP’li üyeler, “  Bu çalışmayı biz yaptık. Açıklamayı o yapabilir. Bunda bir şey yok” diye yanıt verdi. CHP ile AKP arasında, tartışma bir süre daha devam etti.  AKP, komisyonu 22 maddelik ‘başkanlık sistemi’ önerisini  uzlaşma komisyonuna  sundu.  Ancak,  diğer siyasi partiler önerilerini sunmadığı için başkanlık sistemi konusunda  müzakerelere geçilmedi.  CHP, MHP ve BDP,  önerilerini yarına kadar sunacak. 

CHP ve MHP, sözlü olarak  ‘başkanlık sistemine’ karşı olduklarını deklare etti.  Komisyonun yarın yapacağı toplantıda, Anayasa’nın  yasama bölümü tartışılacak. Öneriler  üzerinde konuşulacak.  

ETİKETLER

Bekir BozdağBaşkanlık sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24