Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Bekir Bozdağ krizi

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ krizi çıktı. CHP'liler, AKP’lilere, “ Biz, önerilerinizi Bekir Bozdağ’dan öğreniyoruz. Gazetelerden öğreniyoruz” diye çıkıştı. Komisyon üyesi Süheyl Batum, “ Bu, Bekir Bozdağ’ın yaptığı bir çalışma diye mi” sordu. AKP’li üyeler, “ Bu çalışmayı biz yaptık. Açıklamayı o yapabilir. Bunda bir şey yok” diye yanıt verdi. CHP ile AKP arasında, tartışma bir süre daha devam etti. AKP, komisyonu 22 maddelik ‘başkanlık sistemi’ önerisini uzlaşma komisyonuna sundu. Ancak, diğer siyasi partiler önerilerini sunmadığı için başkanlık sistemi konusunda müzakerelere geçilmedi. CHP, MHP ve BDP, önerilerini yarına kadar sunacak.

CHP ve MHP, sözlü olarak ‘başkanlık sistemine’ karşı olduklarını deklare etti. Komisyonun yarın yapacağı toplantıda, Anayasa’nın yasama bölümü tartışılacak. Öneriler üzerinde konuşulacak.