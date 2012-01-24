Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Ahmet Türk krizi





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, Ahmet Türk’ün DTK eş başkanı sıfatıyla dinlenmek istemesi kriz çıkardı. Komisyonun MHP’li Üyesi Oktay Öztürk, “Niyet, Demokratik Toplum Kongresi’ni meşrulaştırmak ise, bu bizim sırtımızdan olmaz” dedi.

‘Ahmet Bey farklı ne söyleyecek’



Öztürk, komisyonun iki eksikle toplandığını ve henüz bir karar almadığını hatırlattı ve “Ahmet Türk Meclis’te temsil edilen bir grubun üyesi. Aynı zamanda, o grubun milletvekili de komisyonda üye. Yani, komisyon üyesi milletvekili zaten grubunun düşüncelerini dile getiriyor. Ahmet Bey farklı ne söyleyecek” dedi.

‘Komisyon teamülünde yok’



“Komisyonun oluşuma baktığınız zaman böyle bir teamül yok. Yeni, yeni teamül oluşturuyoruz ama Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerin komisyonda konuşması diye bir teamül yok. Eğer, farklı düşünceleri varsa basın toplantısı yapar ve açıklar.”

‘Dinleme kararı alınmadı’



“Ahmet Türk’ü dinleme kararı alınmadı. Tavsiye edilmiş. Türk’ü dinleme kararı alınırsa bir yol açılır. Diğer partilere de yol açılır. Niyet, Demokratik Toplum Kongresi’ni meşrulaştırmak ise, bu bizim sırtımızdan olmaz” dedi.



