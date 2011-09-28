Anayasa turlarında ilk temas olumlu geçti

HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA



AKP’nin yeni Anayasa konusunda MHP kanadına ziyareti olumlu geçti. MHP, TBMM’den Uzlaşma Komisyonu kurulmasını ve daha önce gündeme gelmiş tüm taleplerin bu komisyonda tartışılarak kabul etmesi gerektiğine dikkat çekti. Herhangi bir parti tarafından hazırlanacak bir metne karşı çıktıklarına dikkat çeken MHP, “İnisiyatif partilerde değil, TBMM Başkanlığı'nda olmalı. Sayın Cemil Çiçek Anayasa konusunda öncülük yapmaya devam etmeli” diyen MHP’nin uzlaşmacı tutumu AKP heyetinde şaşkınlık yarattı.

MHP Genel Merkezi’ndeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. AKP’den, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, MHP’den ise Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Bal, Münir Kutluata ve Tunca Toskay katıldı.







'Geniş mutabakatla yapılmalı'





Anayasa görüşmesinde, esasa girilmedi. AKP ve MHP yeni Anayasa konusunda toplumdaki büyük beklentiye dikkat çekti, anayasanın geniş bir mutabakatla yapılması konusunda görüş birliği oluştu. MHP Uzlaşma Komisyonu’ndan beklentilerini şöyle:

-Anayasa çalışmaları mutlaka Meclis zemininde, Meclis Başkanı’nın başkanlığında yürütülmeli.

-Uzlaşma Komisyonu’nun başkanı Meclis Başkanı olmalı ve her toplantıya mutlaka başkanlık etmeli.

-Bu kadar önemli bir iş vekile bırakılamaz. Anayasa konusunda teklif veren, hazırlık yapan tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmalı.

-Çok sayıda teklif geleceği ve incelemek zaman alacağı için bu önerileri inceleyip elemek, bir anlamda özetleyebilmek için bilim adamları, anayasacılardan oluşan bir ‘teknik heyet’ oluşturulmalı.





Yeminden sonra BDP'ye ziyaret





Görüşmede BDP gündeme geldi. AKP heyeti, kurulacak Uzlaşma Komisyonu’nda BDP’nin yer alması gerektiğini ve yemin etmeleri durumunda ziyaret edeceklerini söyledi.

AKP’li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, mevcut anayasa dilinin çok kötü olduğunu, yeni Anayasanın düzgün bir dille yazılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden AK Parti heyeti memnun ayrıldı. Ömer Çelik, “Önemli bir meseleyi konuştuk, hoşça vakit geçirdik" dedi. İki partinin uzlaştığı konuların gün yüzüne çıktığını kaydeden Çelik, “Kuşkusuz bu sürecin inisiyatifi Meclis Başkanlığı'nda olacaktır. Esas mekanizma Uzlaşma Komisyonu'dur. Partiler tartışılacak meselelerin takviye edicisi olacaklar, esas dinamikleri olacaklar” dedi ve şöyle konuştu:

“Mekanizmanın oluşturulmasında her hangi bir ön şart olmamasını düşünüyoruz. Partiler arasındaki siyasi gerilimlerin komisyona yansımaması gerekir. AK Parti olarak çeşitli ülkelerin Anayasa deneyimlerini inceledik ama esas olan bizim kendi milli Anayasa tecrübemiz. Kuşkusuz çeşitli kurumlara, örgütlü yapılara soracağız. Vatandaşların önerilerinin komisyona aktarılması için de bir mekanizma kurulmalıdır."



Bal: meclis zemininde olmalı



MHP'li Faruk Bal, ziyareti olumlu değerlendirdiklerini söyledi ve yeni Anayasa'nın Meclis zemininde, Meclis Başkanı öncülüğünde kurulacak bir Uzlaşma Komisyonu'nda yapılması gerektiğini vurguladı. Bal,”Herkesin saygı duyabileceği, sadakatle bağlanıp bağlılık hissedeceği Anayasa'ya ulaşabilmemiz, toplumsal mutabakata ulaşabilmemiz için Anayasa değişikliği konusunda sözü olan herkesin ulaşabileceği bir kanalın açık olması gerekir”.