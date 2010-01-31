T24 - Devlet Bakanı Egemen Bağış, yeni bir Anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bu Anayasa Türkiye'ye dar geliyor" dedi.





Bakan Egemen Bağış Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ilk olarak ilçe Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.



Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Egemen Bağış el ele verip Türkiye'ye yakışır bir Anayasa kavuşulması gerektiğini söyledi.



Bağış, "Bu Anayasa ile Avrupa Birliği'ne girmek hayal. El ele verip Türkiye'ye yakışan bir Anayasa'ya kavuşmamız gerekiyor. Aylardır muhalefet partilerine çağrılarda bulunuyoruz. Bütün partiler birer Anayasa taslağı hazırlasın. Sonra o taslaklardaki en iyi yerleri Anayasa Komisyonumuz, TBMM ele alsın ve Türkiye'ye yakışır güzel bir Anayasa metni ortaya çıksın. Bu ülkedeki bütün vatandaşlarımızın 'Benim' diyebileceği bir Anayasa'ya kavuşmamızın vakti geldi. Bugünkü Anayasamız, askeri bir darbeden sonra yazılmış askeri bir Anayasa'dır. Askeri bir Anayasa ile asgari bir demokrasi olur, AB ve çağdaş medeniyetler seviyesi standartlarında bir demokrasi olmaz. Gerçekten demokrasi istiyorsak, hep beraber bu konuda el ele vermemiz gerekir. Ben, bu çağrıyı aylardır yapıyorum, muhalefet partilerinden tek bir ses bile yok" dedi.





Erken seçim



Bakan Bağış, 2010 yılında bir erken seçimin olmayacağını, bu konuda kimsenin heveslenmemesi gerektiğini söyledi.



Çeşitli ülkelerle vizenin karşılıklı olarak kaldırıldığını kaydeden Bağış, "Türkiye Suriye, Libya ve Arnavutluk'la karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. İnşallah yakında Birleşik Arap Emirlikleri ile de vizeleri kaldıracağız. Avrupa ile de vizeler kalkacak mı? Bir gün gelecek o da kalkacak. Onun için çalışıyoruz" dedi.





AB üyeliği



AB üyeliği sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Egemen Bağış, bu konuda geçen yıl önemli işler yaptıklarını söyledi.



Eskiden AB'de Türkiye için ayrıcalıklı ortaklık laflarının olduğunu ifade eden bağış, bunu vazgeçirttiklerini söyleyerek, "Avrupa Birliği üyeliği sürecinde geçen yıl çok önemli işler yaptık.Bu yıl daha fazlasını yapacağız. Bu konuda 35 faslın 12'si açıldı. Kalan 23'ünden 2'si üzerinde müzakere olmayacak fasıllar. En son açılan çevre faslı teknik bakımdan zor bir süreçte açıldı. Fasılların müzakere belgesi normal şartlarda 3-4 sayfa. Müzakere belgesi 80 sayfa olan çevre faslının açılması için komisyona 1500 sayfalık strateji belgesi verdik ve komisyon bunu 27 Avrupa Birliği ülkesine kabul ettirdi. Çevre faslının açılmasıyla Türkiye'de teneffüs edilen havanın daha temiz olmasını sağladık. Kırsalda kullanılması gereken motorinin şehir merkezlerindeki belediye otobüslerinde kullanılmasını yasaklıyoruz" dedi.



"Avrupa Birliği'nde eskiden ikide bir ayrıcalıklı ortaklık diye ağızlarına bir laf dolamışlardı, ondan vazgeçirebildik. Biz bunu kabul etmeyeceğimizi çok net bir şekilde her vesileyle vurguladık. Ne Almanlar, ne Fransızlar, ne başkaları artık o lafı ağızlarına almıyorlar. Alırlarsa da cevabını alıyorlar" dyen Bağış, "Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alınır. Türkiye, bugün 12 fasıl açıp birini kapadıysa bunların her biri oy birliğiyle alınmış kararlardır. Çevre faslını açarken biri tanımadığımız bir ülke olmasına rağmen 27 ülkenin tamamı onaylamıştır. Niye onaylamıştır? Çünkü Türkiye'nin potansiyelinin onlar da farkındadır. Avrupa Birliği kendi konularını Türkiye'nin katkıları olmadan çözemeyeceğini görmeye başladı" ifadelerini kullandı.



Bakan Bağış," Avrupa'nın bugün en önemli konularından biri enerji. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 70'i Türkiye'nin ya doğusunda, ya kuzeyinde, ya da güneyinde. Türkiye Avrupa Birliği için bu enerjiye ulaşmak bakımından çok doğal bir köprü. Avrupa'nın kendi içinde entegrasyon sorunları var. Türkiye bu konuda en önemli ilham kaynağı ülkelerden biri. Avrupa'nın en önemli sorunlarından olan uyuşturucuyla mücadelede Türkiye önemli bir kalkan. Türkiye'nin kendi gücünün farkına varması durumunda başkaları tarafından da farkına varılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Odalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.



Egemen bağış ayrıca, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin internet sayfasına girin ve bu çağrıyla ilgili bilgileri inceleyin, bu fonlara başvurun. Avrupa Birliği, 50 bin avro ile 200 bin avro arasında değişen bütçeli projelere destek veriyor. Bunlar tamamen hibedir. Avrupa Birliği sürecinde önemli olan fasıl açmak değil, önemli olan zihin açmak. Türkiye'de devleti çetelerin yönetmesini isteyenlerin, Avrupa'da Türkiye'ye karşı ön yargıları olanların zihinlerini açmamız lazım. Bunun için reformlara devam ediyoruz. Nasıl idam cezası kalktıysa Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldıysa bu reformları sürdürmeliyiz. Türkiye'de AB ile ilgili yanlış bilgiler var, Avrupa'da Türkiye ile ilgili yanlış bilgiler var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" dedi.







