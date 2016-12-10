Anayasa teklifine CHP'den ilk yorum: 140 yıllık parlamenter demokrasimize ağır bir darbe indirilmek istenmektedir

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Başkanlığı'na sunulan anayasa değişikliği teklifine ilişkin "Böyle bir tablo, Türkiye’nin layık olduğu tablo değildir. Anayasa yapım ve uzlaşma kültürü, Türkiye’de yok edilmiştir. MHP tabanının sağ duyulu davranacağına ve AKP’nin Türkiye’yi sürüklemek istediği rejim değişikliğine engel olacağına inanıyorum" dedi.

Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Parti ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı, Meclis Başkanlığına sunulan ‘yeni anayasa’ taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Levent Gök, yeni anayasa teklifiyle 140 yıllık parlamenter sisteme ve demokrasiye ağır bir darbe indirilmek istendiğini savunarak, şunları söyledi:

"Teklifin altına her ne kadar MHP imza koymasa da, başından beri bu süreci başlatan MHP, tarihi sorumluluk altındadır. Bunun içinde MHP’nin üzerinde durduğu ilk 4 madde korunuyor iddiası yanıltıcıdır. İlk 4 madde, Türkiye’nin demokratik rejim olduğunu ifade eder. Bugün başbakanlık kendisini lağvetmektedir. Böyle bir tablo, Türkiye’nin layık olduğu tablo değildir. Anayasa yapım ve uzlaşma kültürü Türkiye’de yok edilmiştir. MHP’nin ileride anlayacağımız hangi gerekçe ile AKP’ye başkanlık öneren anlayışı gündeme getirdiği ve katkı sağladığı sorulacaktır. MHP tabanının sağduyulu davranacağına ve AKP’nin Türkiye’yi sürüklemek istediği rejim değişikliğine engel olacağına inanıyorum"

"Türkiye'nin başına örülen bu tehlike...."

Anayasa değişikli teklifiyle Türkiye’nin kutuplaşacağı bir sürece gireceğini söyleyen Levent Gök şöyle devam etti:

"Türk halkı, bence gerekli cevabı verecektir. Önce biz parlamentoda o cevabı vereceğiz. Biz nasıl darbe girişimine engel olduysak, bu keyfi dikta anlayışına karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye bugünden itibaren bu anayasa metniyle herkesin kutuplaştığı sürece doğru hızla gidiyor. FETÖ girişiminde hepimizin beraber olması gerekirken, FETÖ’nün istediği gibi kutuplaştırmaya getireceği gerekçeyi, kimse Türk halkına dayatmamalı, buna kimsenin lüksü yoktur. 140 yıllık parlamenter sistemi ortadan kaldırmaya yönelik bu teklife karşı mücadeleyi CHP Meclis'te ve Meclis dışında halkımızla birlikte verecektir. Halkımızla beraber Türkiye’nin başına örülen bu tehlike için mücadele edecektir."

AKP ile MHP açıkladı; partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği teklifinde neler var?