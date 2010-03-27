'Anayasa taslağı geri çekilmeli'

T24 - Türkiye Barolar Birliği, AKP'nin hazırladığı Anayasa taslağının geri çekilmesini önerdi; "gelişmeler endişe verici" açıklamasında bulundu.





Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Berra Besler, TBB Yönetim Kurulu'nun anayasa değişiklik paketine ilişkin oybirliğiyle oluşturulan görüşlerini açıkladı.



Besler, hazırlanan paket doğrultusunda Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde "yargı bağımsızlığı" ve "tarafsızlığının" daha da tehlikeye itileceğini savunarak, "Değişiklik taslağının yargıya ilişkin içeriği 'siyasal yargıya' geçişin hukuki alt yapısının oluşturulmakta olduğu kuşkularına haklılık kazandırmaktadır" dedi.



Devlet kurumları ve toplumun haklarını düzenleyen, güvence altına alan anayasaların nasıl yapılacakları kadar nasıl değiştirileceklerinin de yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Besler, anayasa değişiklikleri yapılırken sistemin özüne ve kuvvetler ayrılığı ilkesine dokunulmaması gerektiğine işaret etti.





"Siyasi etik açısından sorunlu"



Yapılacak değişikliklerin "siyaset-yargı eksenine oturduğunu ve anayasal kuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden yorumlanmasına yönelik olduğunu" öne süren Besler, "Bu yolla yürütme ve yasama karşısında, 'yargı' yeniden konumlandırılmak istenmekte, bu nedenle de üst yargı bürokrasisi siyasi iktidarın beklentilerine uygun olarak yeniden yapılandırılmaktadır. Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olarak, yürütmenin yargıya mutlak egemenliğinin hedeflendiği görülmektedir. Siyasi iktidarın içtenliğine duyulan kuşku, süreç açısından başlı başına bir sorun oluşturmaktadır. Yasama organının görev döneminin son aşamasına girmiş olduğu göz önüne alındığında, gerek yürütme ve gerekse yasamanın üzerinden uzlaşma sağlanamamış konu ve kapsamda giriştiği bu Anayasa değişikliği siyasi etik açısından da sorunludur" dedi.



Besler, TBB'nin de anayasa çalışmaları yaptığını ve en son "2007 Anayasa Önerisi"ni hazırladığını anımsatarak, kendilerinin hazırladığı taslağın özgürlükler alanını genişleten, kişiler için yeni özgürlükler ve haklar getiren nitelikte sivil ve özgün bir anayasa olduğunu savundu.





"Yargı reformu ile ilgisi yok"



TBB'nin "2007 Anayasa Önerisi" ile ortaya koyduğu görüşlerin bugün de geçerli olduğunu belirten Besler, "Öngörülen siyasi arka planlı yasal değişikliklerin, adaletin işleyişindeki temel sorunların üstesinden gelebilecek, yurttaşlarımızın 'adil yargılanma hakkı'na ilişkin beklentilerine yanıt verebilecek 'yargı reformu' ile hiçbir bağı bulunmamaktadır. Yargı reformu bir yana, söz konusu anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde zaten sorunlu olan 'yargı bağımsızlığı' ve 'tarafsızlığı' daha da tehlikeye itilmiş olacaktır. Değişiklik taslağının yargıya ilişkin içeriği 'siyasal yargıya' geçişin hukuki alt yapısının oluşturulmakta olduğu kuşkularına haklılık kazandırmaktadır. Bu düzenlemeler Avrupa Birliği İstişare Ziyaret Raporları, İlerleme Raporları ve Avrupa Yargıçlar Konseyi Raporu önerileriyle yargı bağımsızlığı yönünden çelişir niteliktedir" dedi.



Besler, TBB Yönetim Kurulu olarak AKP'den değişiklik taslağını geri çekmesini ve toplumun tüm kurum ve kesimlerinin katıldığı bir uzlaşma ortamının oluşturulmasına katkı sağlanmasını istedi.





