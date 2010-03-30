Anayasa taslağı 29 madde olarak Meclis'e sunuldu

T24- AKP'nin, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de 'dikkat ve özen gerekiyor' ifadesiyle son şeklini verdiği Anayasa değişikliği paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tartışmaya açılan 23+3 maddelik pakete üç madde eklendi. 3'ü geçici 29 maddeden oluşan anayasa değişiklik teklifinde, Genelkurmay Başkanı ile komutanların görevleriyle ilgili suçlardan yargılanmalarının Yüce Divan'da yapılması önerilirken Cumhurbaşkanı'na Anayasa Mahkemesi'ne seçeceği üye sayısı, mevcut Anayasa'ya göre artırıldı, ancak AKP'nin ilk açıkladığı taslağa göre düşürüldü.





MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULAN TASLAĞIN TAM METNİ







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Anayasa Mahkemesi'ne iki Türk vatandaşını cumhurbaşkanı resen atar" fikrini çok gerçekçi bulmadığı uyarısının ardından Anayasa teklif paketi, Cumhurbaşkanı'nın seçeceği sayı azaltılarak Meclis'e geldi. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve bir grup milletvekili, Anayasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

215 imzayla verilen teklifte, Anayasa'nın 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 159. ve 166. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. Teklifle, geçici 15. madde yürürlükten kaldırılması da yer alıyor. Geçici 15. maddenin kaldırılması 1982 darbesini yapanlara yargı yolunu açacak.







Referanduma toplu olarak sunulacak





Anayasa değişikliği teklifinin yürürlük maddesinde, halkoyuna gidilmesi durumunda teklifin tümüyle oylanması öngörülüyor.

Ak Parti'nin hazırladığı teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

SENDİKAL HAKLAR GENİŞLİYOR: Teklifin 5. Maddesiyle; Anayasa’nın 51’inci maddesinde değişiklik yapılıyor. Bu çerçevede; 51. maddenin, “Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla üye olunamaz” şeklindeki 4. fıkrası metinden çıkarılarak, aynı işkolunda çalışanlara birden fazla sendikalı olma hakkı getiriliyor.

Teklifin 7 maddesiyle; Anayasa’nın grev hakkı ve lokavt başlığını düzenleyen 54. maddenin 3. ve 7. fıkraları maddeden çıkarılıyor. Bu çerçevede; “İşçilerin Grev esnasında greve katılan işçilerin sendikanın kasıtlı kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur” ibaresi çıkarılarak sendikaların sorumluluğu kaldırılıyor.

Aynı maddenin, “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz” ibaresi kaldırılarak grev ve lokavt serbestisi getiriliyor.

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KURULUYOR: Teklifin, 23. maddesiyle Anayasa’nın 166. maddesine, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla, Ekonomik ve Sosyal Konsey kuruluyor. Bu çerçevede Ekonomik ve Sosyal Konsey Anayasa’ya ilk kez giren düzenleme arasında yer aldı.

GENELKURMAY BAŞKANI VE TBMM BAŞKANI YÜCE DİVAN’DA YARGILAMA :Teklifin 19. maddesiyle; Anayasa’nın 148. maddesi değiştirilerek, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da “Görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan da yargılanabilirler” ibaresi eklendi.