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Anayasa profesörü Orhan Aldıkaçtı'nın kızı bıçaklı saldırıya uğradı

Vefat eden anayasa profesörü Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın kızı Sibel Aldıkaçtı, çalışmakta olduğu danışmanlık şirketinde saldırıya uğradı

08 Aralık 2014 23:01

Vefat eden Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın kızı Sibel Aldıkaçtı (58), ortağı Dilek Ayazoğlu'nun (42) ayrılmak üzere olduğu eşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. İki kadını da ağır yaralayan Yavuz Ayazoğlu (49) tutuklanıp cezaevine konuldu.

Yaşar Kaçmaz'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, olay geçtiğimiz hafta ortası Sibel Aldıkaçtı ve Dilek Ayazoğlu'nun birlikte çalıştıkları danışmanlık şirketinin Mecidiyeköy'deki bürosunda meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayazoğlu, ayrılmak üzere olduğu eşinden uzak durmak için evini taşıdı; şiddetinden korunmak için de polise ve adliyeye başvurdu.

Mahkeme, Yavuz Ayazoğlu'nun "eşine ve yaşam mekanlarına yaklaşmasını" yasakladı. Dilek Ayazoğlu'nun evine yaklaşmayan Yavuz Ayazoğlu onu Mecidiyeköy'deki ofiste buldu. Ofisi basan Yavuz Ayazoğlu, sözde boşanma sürecini konuşmak için eşiyle bir odaya girdi. Kısa bir süre sonra kadının çığlıklarını duyan Aldıkaçtı ve o sırada ofiste bulunan erkek yakını odaya girdi. Eşini art arda bıçaklayan Yavuzoğlu bu kez onlara döndü. Ofisteki arbede devam etti. Erkek konuk kendini darbelerden korudu ama Sibel Aldıkaçtı da saldırganın bıçak darbelerinin hedefi oldu. Onu daha fazla bıçak darbesi almaktan saldırgana müdahale eden yakını kurtardı.

 

Ameliyatla dalağı alındı

 

Her iki kadın da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda Dilek Ayazoğlu'nun vücuduna 6, Aldıkaçtı'nın vücuduna da 4 bıçak darbesi isabet etti. Saldırganın kendi vücuduna da etkili olmayan bıçak darbesi vurduğu, olay yerinden kaçmadığı polis tarafından ofiste yakalandığı öğrenildi.

Bıçaklı saldırıda iç organları zarar gören Dilek Ayazoğlu'nun dalağı 5 saatlik bir ameliyat sonrası alındı. Doktorların yoğun çabası sonucu iki kadının da hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Adliyeye sevkedilen Yavuz Ayazoğlu tutuklanıp cezevine konuldu.

 

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