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'Anayasa paketinin tamamının iptali söz konusu değil'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliğinin iptali için yapılan başvuru hakkında açıklamada bulundu.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliğinin iptali için yapılan başvuru hakkında, ''Tamamını iptal etmek gibi birşey söz konusu değil. 4-5 madde ile ilgili görüşülecek'' dedi.


Kılıç, Azerbaycan Büyükelçiliğinde yapılan Azerbaycan Milli Günü resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Anayasa değişikliğinin iptali için yapılan başvurunun görüşülmesine ilişkin bir soru üzerine Kılıç, ''Kurulun takdiridir. Gerekli değerlendirmeyi kurul yapacaktır'' yanıtını verdi.


Kılıç, bir başka soru üzerine de, kuruldaki bütün üyelerin birer oyu bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:


''Ben kendi doğrularımla karar verecek değilim. Arkadaşların düşüncelerini alarak gerekli yol haritası çizilecektir. Türbanla ilgili yasada da 4. maddeden hareket ederek, teklif edilmesi mümkün olmayan konunun teklif edilmesi nedeniyle şekilden gidilerek esasa girildi. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek ona yine karar verecek olan kurulumuz. Yalnız başıma bir değerlendirme yapmam son derece yanlış.''

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