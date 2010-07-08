ANAYASA PAKETİNİN TAM METNİ VE İPTAL EDİLEN İFADELER
Anayasa Mahkemesi'nin 7 Temmuz 2010'da iptal ettiği ifadeler...
08 Temmuz 2010 03:00
T24 – TBMM'de 7 Mayıs 2010'da kabul edilen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 13 Mayıs 2010'da referanduma sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa değişikliği paketi, geçici maddeler dahil, toplam 26 maddeden oluşuyor. Anayasa değişikliği paketinin tam metnini, Anayasa Mahkemesi'nin 7 Temmuz 2010'da iptal ettiği ifadeleri koyu harflerle işaretlenmiş bir şekilde aşağıda sunuyoruz.