Anayasa paketi pazartesi günü muhalefette

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan Anayasa'yla ilgili değişiklik içeren paketin taslağının bugün (19 mart 2010) muhalefete ulaşacağını açıklamasının ardından AKP, Meclis'te grupları bulunan partilere randevu taleplerini iletti. Bu talebe ilk karşılık CHP'den gelirken, Hükümet pazartesi günü saat 10:00'da CHP'yle görüşecek. BDP'yle de pazartesi günü saat 12:00'de görüşecek olan AKP heyetinde AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'a, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de eşlik edecek. MHP'yse randevu talebine henüz yanıt vermedi. Başbakan Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Milli iradenin temsilcisi olan TBMM, bu değişikliği yapacak, bu reformları gerçekleştirecek güce, iradeye, yetkiye sahiptir. Ben muhalefetin sağduyulu davranacağına, aklıselim ile hareket edeceğine inanıyorum, en azından inanmak istiyorum" dedi.



AKP, hazırladığı Anayasa paketinin taslağıyla ilgili olarak Meclis'de temsil edilen MHP, CHP ve BDP'ye randevu taleplerinin iletmesinin ardından ilk yanıt CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Suha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, AKP heyetiyle pazartesi günü saat 10:00'da "Anayasa paketi"ni görüşecek. BDP'de CHP'nin ardından randevuya olumlu yanıt verirken AKP heyeti pazartesi günü saat 12:00'de de BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata'yla görüşecek. DSP ve DP'ye de randevu taleplerini gün içerisinde iletmesi söz konusu.





MHP henüz cevap vermedi



Öte yandan, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Bozdağ'ın kendilerini aradığını ve randevu talep ettiğini söyledi. Şandır, Ankara dışında oldukları için talebe cevap vermediklerini, pazartesi günü arkadaşlarıyla konuyu değerlendirdikten sonra kendilerine bir cevap vereceklerini bildirdi.



Muhalefet partileriyle görüşmelerde gerçekleştirecek AKP heyetinde AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile birlikte, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin de bulunacak.





'Anayasa değişikliğine siyasi partiler yakın durmuyor'



Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, son şekli verilen Anayasa değişiklik paketinin TBMM'de temsil edilen ve Meclis dışında bulunan partilere, ilgili STK'lara ve medyaya bugün (19 Mart 2010) ulaştırılacağını açıklamıştı:



''Arkadaşlarımız, muhalefet partilerinden randevu talep edecekler ve çalışmaların içeriklerini paylaşacaklar. Burada şu hususu hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısmi olarak bir Anayasa değişikliği hiç tartışmasız, hiç tereddütsüz tabii gönül bunu çok daha geniş kapsamlı yapmayı arzu eder ama ne yazık ki diğer siyasi partilerin hiç mi hiç yakın olmadıklarını görüyoruz. Hatta hatta 'bırakın sadece bir geçici madde ile bu işi bitirelim' diyenler de var.





'Türkiye kabına sığmayan bir noktaya ulaştı'



Bugün Türkiye'nin çok acil bir ihtiyacı bu. Değişiklik asla ve asla kişisel beklentiler doğrultusunda değil, ülkenin ve milletin beklentileri doğrultusunda AB ile katılım müzakerelerini yürüten bir ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiştir. AK Parti'nin 7.5 yıllık iktidarı döneminde Türkiye, ekonomide, iç politikada, sosyal yaşamda çok hızlı bir ilerleme kaydetmiş, artık kabına sığmayan bir noktaya ulaşmıştır.



Bu aşamadan itibaren bizim yolumuza kararlılıkla devam etmek için, bizim bu değişiklikleri, bu reformları yapmamız gerekli hale gelmiştir.



Yıllar boyunca geçikmiş reformları artık Türkiye bunu yapmak zorundadır. Geçen her saniye Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye, bir Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek bir parlamentoya sahiptir. Yok kurucu meclismiş, yok şuymuş, buymuş... Bunların hepsi gereksiz tartışmalardır. Bu parlamentoya bu yetkiyi benim milletim, vatandaşım, 'git gerektiğinde yasa yap, gerektiğinde Anayasa değişikliği yap' diye bu yetkiyi vermiştir.





'Muhalefetin aklıselim davranacağına inanmak istiyorum'



Milli iradenin temsilcisi olan TBMM, bu değişikliği yapacak, bu reformları gerçekleştirecek güce, iradeye, yetkiye sahiptir. Ben muhalefetin sağduyulu davranacağına, aklıselim ile hareket edeceğine inanıyorum, en azından inanmak istiyorum.



Değişime karşı çıkanlar, değişimi istemeyenler varsa lütfen bunu açık açık, samimi şekilde mertçe ortaya koysunlar. Farklı bahanelerin arkasına sığınarak, halkı yanıltmak suretiyle gerçekleri gizleyerek, çarpıtarak kimse bir şey elde edemez.



Bakın bugün arkadaşlarım, bu taslak çalışmayı, bütün siyasi partilere - parlamento içi, parlamento dışı - ilgili STK'lara bunları ulaştıracaklar, medyaya ulaştıracaklar. İstiyoruz ki bu taslak hepsine ulaşsın ve bu taslak hepsine ulaştıktan sonra da arkadaşlarımız, pazartesi, salı gerekirse çarşamba kendilerin ziyaret etmek suretiyle, onların bu noktada nereleri eleştiriyorlar, ilaveleri, çıkmasını istedikleri neler varsa, bunları kendilerinden arkadaşlarımız bu ziyaretlerle alacaklar. Yani bugünden verip, üç günlük bir onların taslak üzerinde çalışma imkanlarını hazırlayalım. Ve süratle de bu tasarıyla alakalı şu anda 110 imza toplanmış vaziyette ve bu TBMM'ye getirilsin.''

