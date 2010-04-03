Anayasa maratonu çarşamba başlıyor

T24 - AKP, Anayasa paketi için TBMM takvimini belirleyerek milletvekillerine "13-30 Nisan arasında Ankara’dan ayrılmayın. Hafta sonu dahi çalışacağız" talimatı verdi.





AKP, Anayasa paketine yönelik TBMM takvimini belirleyerek milletvekillerine, “13-30 Nisan arasında Ankara’dan ayrılmayın. Hafta sonu dahil çalışacağız” talimatı gönderdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Anayasa oylamasında fire bekliyor musunuz?” sorusu üzerine, “Böyle bir şey düşünmek istemem” dedi.





Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'un haberine göre AKP MKYK, dün (2 Nisan 2010) Erdoğan başkanlığında toplandı ve anayasa paketine ilişkin gelişmeler değerlendirildi. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AKP’nin hukukçularının da katıldığı toplantıda üyelere pakete yönelik bilgi verildi. Erdoğan, paketin Türkiye için büyük bir kazanım olacağını, ancak muhalefetin yanlış tutum içine girdiğini söyledi. Uzlaşma istediklerini ve bu yönde çabaladıklarını anlatan Erdoğan, muhalefetin daha yolun başında kapıları kapattığını dile getirdi. Erdoğan, cuma namazı çıkışında yöneltilen, “Anayasa değişiklik teklifinin Meclis’te yapılacak oylamasından fire bekliyor musunuz?” sorusuna ise, “Böyle bir şey düşünmek istemem” yanıtını verdi.





AKP yönetimi, haftaya çarşamba günü Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak olan anayasa paketi konusunda milletvekillerine, “Ankara’da ayrılmayın” uyarısında bulundu. Paketin TBMM Genel Kurulu’nda 13-30 Nisan arasında görüşülmesinin hesaplandığı öğrenildi. Görüşmelerin hafta sonu ara vermeden kesintisiz yapılacağı belirtildi.







Takvimlerinizi ayarlayın







AKP yönetimi, milletvekillerine gönderdiği yazıda, 13-30 Nisan arasında özel program yapmamalarını, Ankara’da olmaları istedi. Yazıda, bakanların da programlarını bu takvime göre ayarlaması talep edildi. Farklı mazeretleri olanların da katılmaması sonucunda, oylamanın tehlikeye girmesini istemeyen AKP yönetimi, milletvekillerinden yurtdışı gezilerini de iptal etmesini istedi. Sağlık sorunları yaşayanların da, çok ağır bir durum olmaması halinde oylamaya katılmaları istendi. Erdoğan’ın da oylamaya yakın günlerde devreye girerek, milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılar yapacağı ve anayasa paketinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlatacağı öğrenildi.





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin dışında 336 sandalyesi bulunan AKP, paketin kabul edilmesi için gerekli olan 330 oyu garanti etmeye çalışıyor.







Vekillere sıkı markaj







Pakete destek vermeyebileceği tahmin edilen 10 civarında milletvekili sıkı markaja alındı. Bu isimlerden birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri istendi. AKP bağımsız milletvekilleriyle de tek tek görüşmüş ve destek istemişti. 11 bağımsız vekilden en az 6’sının pakete kesin olarak destek vermeyeceği belirtiliyor.