-ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YENİ ÜYELERİ GÖREVE BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay kontenjanından seçilen Hicabi Dursun ile Türkiye Barolar Birliği kontenjanından seçilen avukat Celal Mümtaz Akıncı, 18 Ekim Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapılacak ant içme töreninde Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir konuşma yapacak. Kılıç'ın konuşmasının ardından Hicabi Dursun ve Celal Mümtaz Akıncı'ya Başkan Kılıç tarafından Anayasa Mahkemesinin İçtüzüğü'nün 23. maddesi gereği kisveleri giydirilecek.