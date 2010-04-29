T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, OYAK Güvenlik'i "Danıştay Kimse bize laiklik dersi vermeye kalkmasın. Anayasa paketi sonunda erken seçim yok. Silinen Danıştay kayıtlarıyla ilgili OYAK’ın bağlı olduğu kurum saygınlığını koruyabilmek için bu işi ortaya çıkarmalı” sözleriyle eleştirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay saldırısıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının silinmesi konusunda, “Birçok şeyler silinebilir ama vicdanlar o kayıtları kolay kolay silemez. OYAK’ın bağlı olduğu kurum da cesur bir şekilde açıklama yapmalı. Kendi saygınlığını koruyabilmek için bu işi ortaya çıkarmak durumundadırlar” dedi.



TGRT’de canlı yayınlanan “Başkent Gündemi” programına katılarak soruları yanıtlayan Erdoğan, “Kimse bize laiklik dersi vermeye kalkmasın. Anayasa paketi sonunda erken seçim yok. Silinen Danıştay kayıtlarıyla ilgili OYAK’ın bağlı olduğu kurum saygınlığını koruyabilmek için bu işi ortaya çıkarmalı” dedi.Erdoğan, 27 Nisan e-muhtırasıyla ilgili olarak da, “Kimse bu iktidara laiklik dersi vermeye kalkmasın. Anayasanın gerekçesindeki laiklik tanımı neyse bu tanımı dört dörtlük uygulayan bir iktidarız” diye konuştu.





Bu, 264 vekilin teklifi



Muhalefet kendine göre bir tuzak oluşturmuş... Önce bu bir RTE projesi denildi. Ne alakası var. Bu 264 milletvekilinin teklifidir. Herkesin gözü önünde o oy verme kulübesine nasıl giriliyor, görülüyor. Biz AKP olarak kullanılmayanı getirin diye birşey söylemiyoruz. Başka bir muhalefet de ıskartaları getirin diyor. Arkadaşlarımızın ilk turda iradelerini nasıl kullandılarsa 2. turda da kullanacaklarına inanıyorum.





Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesi bir CHP klasiği



Anamuhalefet oraya adeta yatağı sermiş. Anayasa Mahkemesi Anamuhalefet Mahkemesi haline dönüşmüştür. Biz bu işi parlementodan çıkaracağız. Maddelere geçmek için 6-7 saat engelleme yapıyorlar. Nöbetleşe çalışıyorlar. Bizim arkadaşlarımız da sabaha kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Samimiyseniz gelin maddeleri konuşalım. Referandumdan önce mi referandumdan sonra mı Anayasa Mahkemesi’ne götürecekler diye konuşuluyor. Benim milletim kararını verdikten sonra siz nereye götürüseniz götürün. Menderes’e de Özal’a da diktatörlük iftirası attılar. Aslolan milletimizn gönlündeki yerdir. Erken seçim yok. Buna da Türkiye alışacaktır.





Vicdanlar o kayıtları kolay kolay silemez



Danıştay saldırısının ardından yaşananları hatırlayın. Kocatepe’deki sendromu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, arkadaşlarımızı neler yaptıklarını gördünüz. Bunu yapanlar pişmanlık duyuyor mu? Bunlar şimdi Ergenekon oldu. Yargı birşey söylemiyor şimdi.



Köşe yazarları şimdi susuyor. O zaman saldırdığınız iktidar partisine neden doğruları yazmıyorsunuz. Bizim kutsallarımıza, değerlerimize saldırdılar. Gerçekler ortaya çıkıyor. Biz bunu kaşırsak ortaya çıkar dediler. Attıkları manşetlerin altından kendileri çıktılar. Danıştay saldırısıyla ilgili yargı süreci sürüyor. OYAK Güvenlik teşkilatının ne yazık ki silinen kayıtlar... Birçok şeyler silinebilir ama vicdanlar o kayıtları kolay kolay silemez. OYAK’ın bağlı olduğu kurum da cesur bir şekilde açıklama yapmalı. Neler oldu, bunları söyleyebiliyorlar mı? Kendi saygınlığını koruyabilmek için bu işi ortaya çıkarmak durumundadırlar. Onlar tarihi sorumluluklarını verecekleri kararla ortaya koymalıdırlar. Ben arkadaşlarımı çalıştırıyorum. Yapılabileceklere bakıyoruz.





Galatasaray'ın olayı çok farklı



Oradaki topoğrafik yapıyı tehdit etmemesi gerekir. Uzmanların kabul etmediği bir olaydı. Bunu Seyrantepe ile karıştırmamak lazım. Galatasaray’ın olayı çok farklı bir olay. Topografik yapıyı bozmadan mimari olarak sorun olmadan birşeyler yapılabilir.





