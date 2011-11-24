-Anayasa Mahkemesine 3 raportör atandı ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne ait atama kararları ile mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atanmalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne Akyurt Hakimi olup Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliğinde Yetkili Yunus Heper, Danıştay Tetkik Hakimi Ayhan Kılıç ve Türkoğlu Hakimi Şebnem Nebioğlu Öner atandı. Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atanmalarına ilişkin kararnameye göre de Alaşehir Hakimliğine eski Seydişehir Hakimi Arzu Özpınar, Çiftlik Cumhuriyet Savcılığına eski Eruh Cumhuriyet Savcısı Mehmet Öncü, mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan atamaları yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince hakim ve Cumhuriyet savcılarının Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmalarına ilişkin kararnameye göre de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Antalya Cumhuriyet Savcısı Rahmi Altuntop, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hakimi Asiye Karababa, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Sincan Cumhuriyet Savcısı Murat Küçük, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Muammer Çalık, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Ankara Hakimi Ömer Erdoğmuş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Ankara Hakimi Aykut Hüseyin Koca, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Oya Koçer, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Bolu Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Yargıtay Tetkik Hakimi Cüneyt Bölükbaşı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Rasim İsa Bilgen, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi Namık Kemal Varol, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Yozgat Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tayıp Demir, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mehmet Erol, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Yargıtay Tetkik Hakimi Ramazan Akyıldız, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına İnegöl Hakimi Ali Rıza Mutlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Yargıtay Tetkik Hakimi Zülfikar Altınyüzük, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Sivas Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tufan Yağcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Yargıtay Tetkik Hakimi Mahmut Çekiç, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Rize Hakimi Aydın Aksu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Ünye Cumhuriyet Savcısı Ali Sandıkçı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Kazan Cumhuriyet Savcısı Uğur Selma Uzun Bayrak, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Kazan Cumhuriyet Savcısı Fahrettin Çiçek, atandı. Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanlığına da Ordu İdare Mahkemesi Üyesi Orhan Çıldıroğlu getirildi.