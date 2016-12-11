Anayasa Mahkemesi'nden MİT TIR’larını durduran 4 savcının tahliye talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından Hatay ve Adana’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 4 eski savcının tahliye talebini reddetti. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, dönemin Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Özel Yetkili Başsavcıvekili Ahmet Karaca ve özel yetkili savcılar Özcan Şişman ile Aziz Takcı’nın tutukluluklarının hukuki olmadığına dair başvurularını kabul edilemez buldu.

Başvurucuların “yetkili olmadıkları halde verdikleri kararlar ile planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak devletin güvenliği veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olan ve MİT tarafından yasal olarak gerçekleştirilen, devlet sırrı niteliğinde olan faaliyetleri ifşa ettikleri iddiasıyla tutuklandıkları” anımsatılan kararda, şöyle denildi:

“Başvurucular bu tutuklamanın hukuki olmadığını ileri sürmüşlerdir. Başvurucular hakkında verilen tutuklama kararının, onların cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcıvekili ve cumhuriyet savcısı olarak soruşturma işlemleri yapma ya da yaptırma yetkileri kapsamında verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle değil, yetkileri olmadığı halde kasıtlı bir şekilde mesleki konumlarını ve mesleklerinden kaynaklanan yetkilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, terör örgütlerine yardım ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukuki ve cezai sorumluluk altına sokmak amacıyla kullandıkları iddiasıyla verildiği görülmektedir.”