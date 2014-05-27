Anayasa Mahkemesi'nden Mansur Yavaş'ı üzecek emsal karar

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 8 ay önce "YSK kararlarına karşı AYM'ye başvurulamaz" kararı verdiği öğrenildi.

Milliyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerde YSK'nın (Yüksek Seçim Kurulu) reddettiği başvurulara karşı yapılan bireysel başvurularla ilgili çok önemli bir emsal kararı ortaya çıktı. AYM'nin 8 ay önce verdiği bir kararında "YSK kararlarına karşı AYM'ye başvurulamayacağı" gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulurak incelemeden reddettiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz eden CHP adayı Mansur Yavaş'ın yaptığı bireysel başvuru ile ilgili kararı merakla beklenirken sürpriz bir emsal olduğu anlaşıldı.

Feyzioğlu davası

Ankara Barosu avukatı Sedat Vural, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Metin Feyzioğlu'nun seçilmesinden sonra sırasıyla Altındağ İlçe Seçim Kurulu, Ankara İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak seçimin iptalini istedi. Avukat Vural'ın, Feyzioğlu'nun seçilmek için gerekli şartları taşımadığı iddiasıyla yaptığı başvurular her üç kurul tarafından da reddedildi.

Vural, bunun üzerine AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Vural, başvurularının reddedilmesinin Anayasa'daki hukuk devleti, hak arama hürriyeti ilkeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki adil yargılanma hakkına aykırı olduğunu ileri sürdü. Başvuruyu görüşen AYM 2. Bölüm 3. Komisyon üyeleri Serdar Özgüldür ve engin yıldırım'ın verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usülü Kanunu'nun 45/3. maddesindeki "Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu olamaz" hükmü hatırlatılarak şöyle denildi:

"Anayasa'nın 79/2. maddesiyle de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu işlem Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemlerden olduğundan bireysel başvuruya konu olamaz. Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı bir işleme karşı yapıldığı anlaşıldığından başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin 'konu bakımından yetkisizlik' nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir."