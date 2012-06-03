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Ekonomi

Anayasa Mahkemesi'nden ev sahiplerine kötü haber!

Arsa ve arazi değerlerine oda ve borsalar ile muhtarların itiraz haklarını düzenleyen yasa hükmü iptal edildi

03 Haziran 2012 14:37

Anayasa Mahkemesi, emlak vergisi tutarının belirlenmesinde esas alınan arsa ve arazi değerlerine ilişkin dava açma hakkını düzenleyen yasa hükmünü iptal etti

Emlak vergisi tutarlarının belirlenmesinde esas alınan ve dört yılda bir belediyelerce tespit edilerek takdir komisyonları tarafından karara bağlanan arsa ve arazi değerlerine oda ve borsalar ile muhtarların itiraz haklarını düzenleyen yasa hükmü iptal edildi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca, emlak vergisi dört yılda bir belediyeler tarafından her mahalledeki arsa değerinin güncellenmesi suretiyle belirleniyor. Belediyelerin belirlediği arsa ve arazi asgari değerleri, valiliklerce oluşturulan takdir komisyonları tarafından karara bağlanıyor. Arsa değerinin yüksek çıkması, o cadde ve sokaktaki binalar için ödenecek emlak vergisi miktarını da yükseltiyor.

Habertürk'te yer alan haberde, yasaya göre, takdir komisyonlarının belirlediği arsa ve arazi değerlerine ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, mahalle ve köy muhtarlıkları tarafından 15 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde itiraz edilerek dava açılabiliyor. Vatandaşların bireysel olarak dava açma hakkı bulunmuyor.

 

Bir yıl süre var

 

En son, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olarak uygulanmak üzere 2009 yılında arsa ve arazi değer tespiti yapıldı. Bundan sonraki ilk değer tespiti ise 1 Ocak 2014’te geçerli olmak üzere 2013’te yapılacak. Bu tarihe kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, arsa ve arazi değerlerine karşı oda ve borsalar ile muhtarlar tarafından dava açılamayacak.

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