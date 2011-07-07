-ANAYASA MAHKEMESİNDEN ERONAT AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Anayasa Mahkemesi, YSK kararıyla milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle yerine milletvekili seçilen Oya Eronat'ın milletvekilliğinin iptal edildiği yolunda gerçekle ilgisi olmayan haberlerin duyurulduğunu, haberin Anayasa Mahkemesi kararıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını bildirdi. Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen ancak YSK kararıyla milletvekili seçim tutanağı iptal edilen Mehmet Hatip Dicle'nin avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun, Anayasanın 79. Maddesi gereğince yetkisizlikten reddedildiği kaydedildi. Açıklamada, ''Bazı medya organlarında Anayasa Mahkemesince Hatip Dicle yerine milletvekili seçilen Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın milletvekilliğinin iptal edildiği yolunda gerçekle ilgisi olmayan haberlerin duyurulduğu görülmüştür. Bu haberin Anayasa Mahkemesi kararıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır'' ifadesine yer verildi.