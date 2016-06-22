Anayasa Mahkemesi'nden doktorlara müjde

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 'Tam Gün Yasası' olarak bilinen, özel muayenehanesi bulunan veya özel hastanede de çalışan üniversite öğretim üyesi doktorlara üniversite ödeneği ve ek ödeme yapılamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

Ankara'da bazı doktorlar, özel hastanede de çalıştıkları veya özel muayenehane açtıkları gerekçesiyle kendilerine üniversite ödeneği ve ek ödeme yapılmamasına ilişkin, işlemlerin iptali için dava açtı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, baktıkları davalarda, uygulama konusu kamuoyunda, "Tam gün yasası" olarak bilinen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 19 Kasım 2014 tarihli 6569 Sayılı Kanun ile eklenen geçici 70. maddesinin iptaline karar verilmesi istemiyle, ayrı ayrı Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, açılan 5 ayrı davayı birleştirerek, karar verdi.

Heyet, Kanun'un iptali istenen geçici 70. maddesinin birinci fıkrasını iptal etti.

İptal edilen hüküm şöyle: "Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez."