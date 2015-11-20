AYM'den plastik mermi ile yaralamaya 15 bin lira tazminat cezası

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır'da plastik mermiyle gözünden yaralanan kişiye, 15 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Radikal’de yer alan habere göre, AYM'nin Hüseyin Caruş adlı vatandaşın açtığı davaya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, kolluk kuvvetlerinin Anayasa'nın 17. maddesi kapsamındaki etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiği kaydedildi.

Caruş, Diyarbakır'da 25 Haziran 2011'de bir gösteri yürüyüşü sırasında gözünden yaralandı. Yürüyüşe katılmadığını öne süren Caruş, gözüne gelen gaz kapsülüyle görme işlevini yitirdiği iddiasıyla Diyarbakır Başsavcılığına başvurdu. Savcılık başvurusuna cevaben, "müştekinin yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayın faillerinin tespiti için daimi arama kararı yazıldığını ve soruşturmanın faili meçhul olarak devamına karar verdiğini" belirtti.

Bunun üzerine, savcılık tarafından etkili bir soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle olayın faili meçhul kaldığını iddia eden Caruş, 7 Ekim 2013'te 200 bin TL maddi, 200 bin TL manevi tazminat talebiyle AYM'ye bireysel başvuru hakkını kullandı.

Mahkeme kararında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalından alınan rapordaki, "Caruş'un, plastik mermi isabeti sonucu sol gözde delinme tespit edildiği ancak yaşamını tehlikeye sokan bir durum meydana getirmediği organlarından birinin sürekli zayıflaması yahut işlevinin yitirilmesi husunda görüş bildirebilmek için ise 12 ay sonra konsültasyonla karar verilebileceği" şeklindeki görüşü dikkate alındığı bildirildi.

Kararda, kolluk kuvvetlerinin, kritik öneme sahip delillerin olay yerinde bilimsel usullerle inceleme yapmak yerine "gözlem"e dayalı tespitte bulunduklarından, herhangi bir delile ulaşamadıkları vurgulandı.

AYM, Anayasa'nın 17. maddesi kapsamındaki etkili soruşturma (delil toplama) yükümlülüğün ihlal edildiğinin belirlenmesi nedeniyle Caruş'a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.