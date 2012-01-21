Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ceza!

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında sürekli reddi hakim talebinde bulunan CHP, beklemediği bir cezayla karşılaştı.



Yüksek Mahkeme, açtıkları 15 iptal davasında Kılıç için reddi hakim isteyen CHP'lilerin mahkemeyi meşgul etme amaçlı kötü niyetle' davrandığına hükmetti. Kılıç'ın katılmadığı toplantıda oybirliğiyle alınan karara, Osman Paksüt gibi kıdemli üyeler de destek verdi.



Ceza, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 60. maddesine dayandırıldı. Üyeler, madde uyarınca başvuruyu yapan CHP grup başkan vekilleri Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce ile birlikte 114 vekilin, toplam 6 bin TL para cezası ödemesini kararlaştırdı.



CHP, hükümetin yeni bakanlıklar kurulması ve bakanlıklara bağlı teşkilatların kuruluş kanunlarında değişiklik öngören 15 KHK'nın iptali için 30 Aralık 2011 günü Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştı.



CHP, iptal davası dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. KHK davası açan CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ve milletvekilleri, Kılıç'ın reddettiği Wikileaks belgelerine yansıyan iddiaları gerekçe göstererek, KHK'ların iptali davalarının görüşmelerine ilişkin toplantılara katılmamasını istedi.



Anayasa Mahkemesi heyeti, Başkan Kılıç katılmaksızın 8 Aralık 2011 günü yaptığı ilk toplantıda reddi hakim talebini görüşerek 3 dava dosyasını eksiklikten dolayı oybirliğiyle reddetti. Heyet, 12 Ocak 2012 günkü toplantısında ise 12 dava dosyasında istenilen reddihâkim talebini bu kez esastan görüşerek oybirliğiyle reddine karar verdi.



CHP'nin Kılıç hakkındaki reddihâkim taleplerini kabul etmeyen Yüksek Mahkeme, çarpıcı bir karara daha imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 60. maddesi uyarınca 'reddihâkim talebinin kötü niyetle yapıldığı'na hükmetti.



Söz konusu maddede reddihâkim taleplerinin mahkemeyi meşgul etme ve hâkimleri yıpratma maksatlı yapıldığı kanısına varması durumunda para cezasına hükmedilmesini düzenliyor. Mahkeme üyeleri, bu kapsamda gereksiz her başvuru için 400 TL'den toplamda 6 bin TL para cezası ödenmesine karar verdi. Para cezası, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'na göre CHP'lilerden derhal tahsil edilecek.





CHP'den karara sert tepki



Karara CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'dan sert tepki geldi. Tarhan, durumu basından öğrendiklerini belirterek, kararın Anayasa Mahkemesi'nin bundan sonra CHP’nin tarafı olduğu davalarda vereceği tüm kararları şaibeli kıldığını öne sürdü.



Bir yüksek yargıcın yürütme organıyla uygun olmayan ilişkilerden fiilen uzak olmakla kalmayıp, aynı zamanda öyle görünmesi de gerektiğine dikkat çeken Tarhan, "Bir yüksek yargıcın, hem de yabancı bir ülkenin büyükelçiliğine iç siyasete ilişkin iktidar söylemine yakın değerlendirmelerde bulunmasındaki tuhaf ötesi gariplik bir yana, TBMM’nin çıkardığı yasaları, yasa gücünde kararnameleri, TBMM İçtüzüğünü ve anayasa değişikliklerini gerek gördüğü durumlarda Anayasa Mahkemesi'ne taşımakla anayasal olarak yetkilendirilmiş ana muhalefet partisini şikayet etmesi, tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmayan eylemler içinde bulunduğuna karine teşkil etmektedir" dedi.







