T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret

Kararda, söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi

16 Ocak 2018 07:40

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 117 milletvekili tarafından 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi ile 14. maddesiyle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesine eklenen dördüncü fıkra ve 43. maddesinin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve kanunun 9. maddesi ile değiştirilen başvuru konusu bendin dışında kalan diğer dava konusu kuralların yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendi (aa) alt bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serdar Özgüldür, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla; diğer maddelerdeki bölümlere ilişkin aykırılık ve iptal taleplerinin reddine ise oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

ETİKETLER

aymhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24