-Anayasa Mahkemesi'nden "büyükelçi" kararı ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, büyükelçilerin, görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de temsil edeceğine ilişkin kanun hükmünün iptal istemini reddetti. CHP, Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un, ''büyükelçilerin, görev yaptıkları ülkelerde devleti, Cumhurbaşkanını ve hükümeti temsil edeceğine'' ilişkin hükmüne, ''hükümeti temsil'' yönünden itiraz ederek, Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı. Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, iptal istemini reddetti.