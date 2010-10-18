-ANAYASA MAHKEMESİNDE YEMİN TÖRENİ ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''Anayasa Mahkemesi dün olduğu gibi bugün de yarın da Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalamış, gerçekten demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin tam bir yansızlık içinde koruyucusu ve en büyük güvencesi olacaktır'' dedi. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun ve Celal Mümtaz Akıncı'nın yemin töreni, Anayasa Mahkemesinde gerçekleştirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç ile yeni üyeler Dursun ve Akıncı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da aralarında bulunduğu davetlileri, Anayasa Mahkemesi girişindeki salonda karşıladı. Kılıç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise binanın girişinde karşıladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 2949 sayılı sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı koruma; Anayasa Mahkemesi üyeliği görevini doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde'' yerine getirme sözlerini içeren andın içilmesi zorunluluğunun büyük anlam taşıdığını belirterek, ''Tarih ve Türk ulusu önünde yüklenilen sorumluluğun önemini vurgulayan ant içme töreninin Anayasa'ya sadakat görevini de simgelediği kuşkusuzdur'' diye konuştu. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Son derece onurlu ancak aynı ölçüde de sorumluluk gerektiren Anayasa Mahkemesi üyeliğine, bugün ant içerek başlayacak olan üyelerimizin Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini savunarak görevini sorumluluk bilinci içinde Anayasa'ya, yasaya ve hukuka uygun olarak oluşacak vicdani kanaatlerine göre yerine getirecekleri kuşkusuzdur. Korumak üzere kendilerine emanet edilen Anayasa'nın temel ilkelerinin doğasını bozmadan sürdürecekleri görev anlayışı biraz sonra yapacakları yeminin en önemli sonucu olacaktır. Mahkemenin bağımsız ve güvenceli yapısı, ödünsüz görev yapma anlayışını egemen kılacak bir çalışma ortamını oluşturacaktır. Anayasa Mahkemesi dün olduğu gibi bugün de yarın da Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalamış, gerçekten demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin tam bir yansızlık içinde koruyucusu ve en büyük güvencesi olacaktır.'' Haşim Kılıç, 12 Eylülde yapılan halk oylaması sonucu kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle Anayasa Mahkemesinde hem yapısal, hem de fonksiyonel anlamda büyük değişiklikler olduğunu ifade ederek, mahkemenin üye sayısının arttırıldığını bu çerçevede 4 yedek üyenin asıl üyeliğe geçirilmesi ve bugün yapacakları yeminle aralarına katılacak olan iki üyenin de göreve başlamasıyla kurulun on yedi olan üye sayısının tamamlanmış olacağını söyledi. -''AİHM'DEKİ DOSYALARIN YÜZDE 12'Sİ TÜRKİYE'DEN YAPILAN ŞİKAYETLERDEN OLUŞMAKTADIR''- Üye sayısının artırılmasında en önemli gerekçe olarak gösterilen ve Anayasa Mahkemesine Anayasa'nın 148. maddesinde yapılan değişiklikle görev olarak tevdi edilen ''Bireysel Başvuru''nun, olağanüstü bir kanun yolu olarak milletin hizmetine sunulduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti: ''Bilindiği üzere bireysel başvuru, ya da Anayasa şikayeti, anayasamızda güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerden herhangi birisinin yasama, yürütme ve yargı güçleri tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulan bir yoldur. Hakları ihlal edilen vatandaşlarımızın, tüm kanun yollarını tükettikten sonra, başvurdukları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den yapılan başvuru sayısının toplamda önemli bir sayıya ulaştığı hepimizin bilgisi dahilindedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önünde beklemekte olan 120 bini aşkın dosyanın yüzde 12'si Türkiye'den yapılan şikayetlerden oluşmaktadır. Bu şikayetlerden karara bağlananların büyük bölümü üzülerek belirtmeliyim ki adil yargılama hakkının ihlali ile ilgilidir. Bu tablo, köklü bir anayasa yargısı geleneğine sahip olan ülkemiz açısından; bağımsız, tarafsız, hızlı, etkili ve adil bir yargılama sisteminin önündeki engellerin kaldırılmasını hayati bir yükümlülük olarak göstermektedir. Eğer bir ülkede yılda 15 binden fazla dava dosyası zaman aşımına uğruyorsa, bunun çözüm yollarını eleştirmeye ve ötelemeye hiçkimsenin hakkı yoktur. Esasen, Anayasanın 2004 yılında gerçekleştirilen değişiklikle insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin milli yasalarla farklı hükümler içermesi durumunda, uluslararası sözleşmelerin uygulama önceliğine sahip kılınması, bireysel başvuruya ilişkin anayasal alt yapının mevcut olduğunu açıkça göstermesine rağmen, yargı organlarınca bunun uygulamaya geçirilmediği de açık bir gerçektir. Bu düzenleme ile Anayasa koyucunun iradesi, evrensel hale gelmiş hak ve özgürlük standartlarının, vatandaşlarımız için de uygulanmasını istemekten başka bir anlam taşımamaktadır.'' -''BİREYSEL BAŞVURU, ÖNEMLİ BİR DENETİM YOLU OLACAKTIR''- Bireysel başvurunun, Türkiye'deki yargı organlarının uygulamasıyla, uluslararası yargı uygulamaları arasındaki uyumun sağlanmasını mümkün kılacağını, özgürlük ekseninde yükselen uluslararası insan hakları uygulamalarının ulusal referansa dönüşerek devlet ve toplum hayatına egemen olabileceğini vurgulayan Kılıç, ''Açıkça ifade etmek gerekirse bireysel başvuru, tüm yargı organlarını kuşatarak, adil yargılama konusunda daha duyarlı, davranmalarını sağlayacak önemli bir denetim yolu olacaktır'' dedi. Anayasa'da yapılan değişiklikle bireysel başvuruları karara bağlamak üzere mahkeme bünyesinde bir başkan ve dört üyeden oluşan iki bölüm oluşturulduğunu ve en geç iki yıl içinde hazırlıkların tamamlanarak şikayetlerin kabul edilmeye başlanacağının öngörüldüğünü kaydeden Kılıç, Anayasa Mahkemesinin, bu çerçevede hazırlıklara hızla başladığını ve bireysel başvurunun uygulamaya dönük hukuksal alt yapısının oluşturulması için başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere bireysel başvurunun uzun zamandır uygulandığı Almanya, İspanya, Avusturya ve Kore'ye beş ayrı meslektaşlarının gönderildiğini, bunlardan bir bölümünün incelemelerini tamamlayarak yurda döndüklerini ifade etti. Haşim Kılıç, şöyle devam etti: ''Ay sonuna kadar bitecek olan bu incelemeler sonunda hazırlanacak olan raporlar yasal düzenlemelere esas olmak üzere ilgili makamlara sunulacaktır. Sistemin sağlıklı ve başarılı bir uygulamaya kavuşturulabilmesi için nitelikli, yetenekli, deneyimli ve evrensel hukuk anlamında gelişmeleri takip edebilecek olgunluğa erişmiş bir raportör kadrosunun varlığına acil ihtiyaç olduğu açıktır. Dünya uygulamalarına bakıldığında mahkememize yapılacak muhtemel bireysel başvuruların yoğunluğunu ve büyüklüğünü tahmin etmek bizler için zor bir öngörü değildir. Çok yoğun ve çetin geçeceğini düşündüğümüz bu iş yükünün mahkeme heyeti, raportörleri ve yardımcı personeli için özveri isteyen bir iş hayatının bizi beklediğini biliyoruz. Hukuksal ve teknik düzenlemelere esas olmak üzere, işi kolaylaştıran, bürokratik engelleri en aza indiren, etkin, hızlı yöntemlere ve bunları hayata geçirecek mensuplarımızın çalışma şartlarını motive edecek öneriler bir rapor halinde ilgili yerlere ulaştırılmıştır. Getirilen bu kanun yolunun halkımızın hukuksal sorunlarına adil çözümler öngörerek, insanlık onurunu yücelteceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek istiyorum.''