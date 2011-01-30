Anayasa Mahkemesi'nde yemin değişikliğine iptal

T24 - Anayasa Mahkemesi üyelerinin göreve başlarken ettikleri yemin değişmeyecek. Gelen tepkiler üzerine yemin metnindeki değişiklikten vazgeçildi.

'Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin yasa tasarısı' Anayasa Alt Komisyonu'nda.

Tasarıda yer alan ve üyelerin göreve başlamadan edecekleri yeni yemin metninden vazgeçildi.

Yeni yemin metni, Alt Komisyon görüşmeleri sırasında tasarıdan çıkarılacak ve yeniden eski metine dönülecek.

"Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı koruyacağıma..." bölümü, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı koruyacağıma" diye değiştirilmişti.

Başta MHP olmak üzere yemin metninden 'Türk Milleti' ifadesinin çıkarılmasına tepki gelmişti.

İşte bu tepkiler dikkate alındı. Yemin Alt Komisyon'da eski haline dönecek, 'Türk Milleti' ifadesi yeniden yemin metnine girecek.



