Anayasa Mahkemesi'nde gergin tören

Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen Recep Kömürcü’nün and içme töreninde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, geçmiş yılların aksine, Başkan Haşim Kılıç’ı davetlileri karşılarken yalnız bıraktı.



Nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle kapatılan 862 beldenin seçime girmesine olanak sağlayan kararı nedeniyle Danıştay’ı, Anayasa’yı ihlal etmekle suçlayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, dün gergin geçen bir törene ev sahipliği yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen Recep Kömürcü’nün and içme töreninde, Danıştay’la ilgili açıklaması nedeniyle tepki gösterdiği Kılıç’ı, davetlileri karşılarken yalnız bıraktı.



Paksüt, Kılıç’la tokalaşmadı



Anayasa Mahkemesi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan yardımcıları Cemil Çiçek ve Hayati Yazıcı, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ile çok sayıda davetli katıldı.



Kılıç, davetlileri Kömürcü ile birlikte kapıda karşılarken, geçmiş yıllarda başkanla birlikte davetlileri karşılayan Paksüt, tören salonuna gitmeyi tercih etti. Paksüt, yanından geçerken üyelerin büyük bölümünün aksine Kılıç’la tokalaşmadan salona girdi.

Kılıç’ın Anayasa’yı ihlalle suçladığı Danıştay’ın Başkanı Mustafa Birden’in de hazır bulunduğu törene, YSK Başkanı Muammer Aydın katılmadı. Törenin ardından Kılıç; Gül, Erdoğan, Çiçek ve Yazıcı ile yargı organları başkanlarını odasına davet etti. Birden, işi olduğunu belirtip mahkemeden ayrılırken, Gül, Erdoğan, Yazıcı ve Gerçeker Kılıç’ın odasında bir süre sohbet etti.



Haşim Kılıç’tan mesaj gibi konuşma



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın, yaptığı konuşmada, Kömürcü’ye, “emanet edilen Anayasa’nın temel ilkelerinin doğasını ve genetik yapısını bozmadan görev yapması” tavsiyesinde bulunması son günlerdeki tartışmalar için verilen bir mesaj olarak yorumlandı.

Üyelerin göreve başlarken okuduğu andın büyük anlam taşıdığını vurgulayan Kılıç, and içme töreninin Anayasa’ya sadakat görevini de simgelediğini dile getirdi.



Kılıç, mahkeme üyelerinin, görevlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna ilişkin 2. maddesini göz önünde bulundurmaları gerektiğini de kaydetti.

Kılıç, üyelerin laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağının özenle vurgulandığı Anayasa’nın başlangıç bölümünü de göz önünde tutmak zorunda olduklarını ifade etti.



Kömürcü’nün, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini savunarak, görevini sorumluluk bilinci içinde, Anayasa’ya, yasaya ve hukuka uygun biçimde yerine getireceğinden kuşkusu olmadığını kaydeden Kılıç, “Kendisine emanet edilen Anayasa’nın temel ilkelerinin doğasını ve genetik yapısını bozmadan sürdüreceği görev anlayışı, biraz sonra yapacağı yeminin en önemli sonucu olacaktır” dedi.



Davetliler uyarılmadı protokol kalkmadı



Kılıç’ın konuşmasının ardından Kömürcü and içti. Önceki yıllarda bir görevli, salondaki misafirleri ayağa kalkmaları konusunda uyarıyordu. Ancak bu kez uyarıda bulunulmaması karmaşaya yol açtı. Tören usulünü bilen Anayasa Mahkemesi’nin eski başkan ve üyeleri, and içilirken ayağa kalktı. Protokol sırası dahil, diğer konuklar ise ayağa kalkmadı. Bazı davetliler de protokol sırasının ayağa kalkmadığını görünce yeniden oturdu. Kılıç, sorular üzerine, “Bir karışıklık oldu. Ama normalde bütün yemin törenlerinde ayağa kalkılıyor” diye konuştu.