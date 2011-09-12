-Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Anayasa Mahkemesi, Haşim Kılıç'ın görev süresinin dolması nedeniyle Başkanlık için Çarşamba günü seçim yapacak. Ahmet Akyalçın'dan boşalacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı da aynı gün seçilecek. Yüksek Mahkeme'den yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesinin 2 nolu fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimi ile Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlık seçimlerinin yapılacağı bildirildi. Kılıç ve Akyalçın, 22 Ekim 2007 tarihinde görevlerine seçilmişlerdi. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre, Başkan ve başkanvekilleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve Başkanvekili üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 4 yıl için seçiliyor. Süresi bitenlerin yeniden seçilebildiği kanuna göre, seçimler, bu görevlerin sona ereceği tarihten önceki 2 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.