Anayasa Mahkemesi yapısı değişikliğine 336 kabul

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı geçici 19'uncu maddesine 336 kabul, 71 ret oyu verildi.





Genel Kuruldaki gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 71 ret oyu kullanıldı; 1 oy boş çıktı, 1 oy da geçersiz sayıldı.





Teklifin 26. maddesine bağlı geçici 19'uncu madde, teklifle Anayasa Mahkemesi'nin 11'den 17'ye çıkarılan üye yapısına ilişkin hükümleri içeriyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yedek üyeleri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte ''asıl üye'' sıfatını kazanacak. Geçici maddede, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyelerinin seçimine ilişkin esaslar da belirleniyor.