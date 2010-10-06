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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Hicabi Dursun seçildi

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Hicabi Dursun'u seçti.

06 Ekim 2010 03:00

T24- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Hicabi Dursun'u seçti.


Genel Kurulda yapılan üçüncü tur oylamada, kullanılan 265 oyun 256'sını Hicabi Dursun, 6'sını ise Rıdvan Güleç aldı. 2 oy boş, 1 oy da geçersiz çıktı.


Böylece üçüncü turda en çok oyu alan Hicabi Dursun, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, seçimin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.


İkinci tur oylama, iki adayın eşit sayıda oy olması nedeniyle tekrarlanmıştı. Tekrarlanan ikinci tur oylamaya 230 milletvekili katılırken, oylamada Sayıştay Genel Kurulu tarafından gösterilen 3 adaydan Hicabi Dursun 190, Rıdvan Güleç 31, Cavit Özkahraman ise 8 oy aldı. Oylamada 1 boş oy.

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