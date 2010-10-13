Anayasa Mahkemesi üyeliğine Akıncı seçildi

T24 - Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yapılan seçimde 41 oyla en çok oyu alan Afyonkarahisar Baro Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, TBMM Genel Kurulu’nda 385 oyun 290'ını alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.



Balyoz Darbe Planı nedeniyle tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan'la birlikte 17 askerin tahliye edilmesini protesto eden isimler arasında yer alan ve muhakazakâr kimliği ile bilinen Akıncı, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasını protesto eden bildiriyi imzalamamıştı.



TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Barolar Birliği’nden TBMM’ye gönderilen üç aday içinde bulunan Celal Mümtaz Akıncı, oy çokluğuyla ikinci turda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Genel Kurulda yapılan ikinci tur oylamada, kullanılan 385 oyun 290'ını alan Afyonkarahisar Barosu Başkanı Celal Mümtaz Akıncı Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi oldu. Oylamada diğer adaylar Ali Dilber 5, Sait Sever 29 oy aldı; 3 oy geçersiz sayıldı, 58 oy da boş çıktı. Böylece ikinci turda Anayasal düzenlemenin öngördüğü 276 oy çoğunluğu sağlandığı için Akıncı üçüncü tura gerek kalmaksızın bu oylamada seçildi.



TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından birleşime bir süre ara verdi. Daha önce Sayıştay'ın gösterdiği adaylardan Hicabi Dursun Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Bugünkü oylamayla TBMM'deki Anayasa Mahkemesi üye seçimleri tamamlandı.





Celal Mümtaz Akıncı kimdir?



31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Akıncı, 1984 yılında Afyonkarahisar'da avukatlığa başladı. 2001 yılında Afyonkarahisar Barosu Başkanlığına seçilen Akıncı, halen bu görevi sürdürüyor. Akıncı, evli ve dört çocuk babası.





