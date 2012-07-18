Anayasa Mahkemesi 'Tam Gün Yasası'nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerinde sağlık alanında yapılan tam gün yasasını düzenlemesini iptal etti.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi, aralarında hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan hükümlerin de bulunduğu 650 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin bazı maddelerini iptal etti.

CHP, 650 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Devlet üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren 650 sayılı KHK’nın, iptali istenen 38. maddesi, “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” hükmünü içeriyordu.