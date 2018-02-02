Anayasa Mahkemesi, sosyal medya paylaşımını ifade özgürlüğü kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medyada görüş paylaşmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini hükme bağladı. Karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu yapan Ö.K., 7 Nisan 2013 tarihinde sosyal medyadan “Manisa Hakdem Derneği toplanan paraları resmen gasp etmiş bulunuyor. Paranın yatırıldığı hesap olmanın dışında hiçbir inisiyatifi bulunmayan bu derneği ve sözde hayvansever üyelerini lanet ve nefretle kınıyoruz” mesajını paylaştı. Ö.K, ardından “R.E. denen haddini bilmez kadına sesleniyorum” diye yorum da ekledi.

Ö.K.’ye bunun üzerine tazminat davası açıldı. Manisa 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ö.K’nin hakaret ettiğine hükmedildi. Bunun ardından Ö.K., davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi konuyu 9 Ocak 2018’de görüşüp kararı bağladı. Yüksek Mahkeme Ö.K.’yi haklı buldu. Mahkemede “İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, Ö.K.’ye 4000 TL tazminat ödenmesine” oy birliğiyle karar verdi.