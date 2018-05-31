Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetti. İki üyenin muhalefet etmesine karşın 15 üyenin verdiği kararla birlikte 24 Haziran seçimlerinde “mühürsüz oyların” geçerli sayılacağı hükmü uygulanacak; “seçmenin ihbarı” üzerine kolluk güçleri sandık başına gelerek düzeni bozanlara müdahale edebilecek.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemlerini reddetti. 15 üyenin oy çokluğuyla alınan karara iki üyenin katılmadığı öğrenildi. Kararın ve karşı oy gerekçelerinin, yazılmasının ardından mahkemenin internet sitesinden bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Siyasi partilerin genel seçimlerde "ittifak" yapabilmesinin yolunu açan kanun teklifi, TBMM'de 20 saat süren mesai sonucu AKP ve MHP’nin oylarıyla yasalaşmıştı. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle başvuruda bulunmuştu.

KHK’lere de ret

AYM, Meclis’te yasalaşan 26 KHK’nin yok hükmünde sayılması talebini de görüştü. Bu KHK’ler arasında sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme de yer aldı. Anayasa Mahkemesi , CHP’nin KHK’lerin yok hükmünde sayılması ve şekil yönünden iptal edilmesi taleplerini de reddetti.

Tezcan: Ya bilmiyorlar ya da cesaretleri yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karara tepki gösterdi. Tezcan, “Bir kere daha AYM’nin anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine göre değil, tek adam rejiminin dayatma ve telkinlerine göre hareket ettiğini görüyoruz. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılabileceği, sandık taşımalarının yapılacağı, sandıkların bölüneceği gibi düzenlemelerin anayasaya aykırı olmadığını söylemek, ya anayasayı bilmemek ya da siyasete karşı hukuku savunma cesaretine sahip olamamaktır” dedi.

İptali istenen o maddeler

CHP’nin iptalini ve yürürlüğünün durdurulması istediği o maddeler şöyleydi:

-Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi.

-Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi.

-Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı’ ibaresi.

-Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması.