Anayasa Mahkemesi, Roboski başvurusunu reddetti!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Roboski'de çoğu çocuk 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanında öldürülmesi ile ilgili ailelerin yaptığı bireysel başvuruyu 'eksik evrak' gerekçesiyle reddetti.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre AYM, ret gerekçesinde 53 başvurucudan 3’ünün avukatlarının vekaletnamesinin dosyada yer almadığını belirtti.

Yüksek Mahkeme, eksik belgelerin 15 gün içinde tamamlanması için tebligatta bulunduğunu hatırlatarak avukatın belgeleri 2 gün gecikmeli sunduğu için ret kararı verildiğini açıkladı.

AYM, belgeleri 2 gün geç veren avukatın sunduğu sağlık raporunu ise “ağır, ameliyat gerektiren veya ölümcül bir hastalık” olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Karar 1’e karşı 4 oyla alındı. Üye Osman Paksüt bu kadar önemli bir dosyada avukatın sunduğu raporun kabul edilmesi gerektiği görüşüyle karara karşı çıktı. Karara sert tepki gösteren başvurucu avukatlardan Mesut Gerez, AYM’ye yeniden başvurucaklarını ve eş zamanlı olarak da dosyayı AİHM’e götüreceklerini söyledi.