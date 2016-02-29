Uludere dosyası AİHM'e taşınıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011’de savaş uçaklarının bombardımanında 17 yaşındaki kardeşi Serhat Encü ile birlikte 17 akrabasını kaybeden HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) reddedilen Uludere dosyasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Encü, yaptığı yazılı açıklamada, 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, 53 başvurucunun olduğu dosyadaki 3 başvurucunun vekaletnamelerini eksik bularak başvuruyu reddeden yüksek mahkemeyi eleştirdi. Encü açıklamasında şunları kaydetti:

“Sınır ticaretinden başka bir geçim kaynağı olmayan ve ceplerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan çoğu çocuk ve akraba olan bu insanlar yerel askeri birliklerin de haberi olduğu ve bu ticarete göz yumulduğu halde terörist olarak İHA’lar tarafından lazerlerle işaretlendiler ve bombalarla katledildiler. İnsan hak ve ihlallerini korumakla yükümlü olan Anayasa Mahkemesi klasik devlet refleksiyle hareket etmiş, 2 yıl boyunca dosyayı sümen altında bırakmış en nihayetinde dosyada gördüğü küçük bir usuli eksikliğe can simidi gibi sarılarak başvuruyu reddetmiştir. 53 başvurucunun olduğu dosyada 3 başvurucunun vekaletnamelerini eksik bulmuş tamamlanması istenen sürede sağlık raporu ile birlikte verilen vekalet zamanında sunulmadığı için başvuruyu reddetmiştir. AYM kısaca bize ‘Alın bu dosyayı AİHM’ye götürün biz bunun altından kalkamayız’ demektedir.”

"53 başvurucudan 3'ünün vekaletnamesi eksik"



Anayasa Mahkemesi (AYM), Uludere'de, çoğu çocuk, 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanında öldürülmesi ile ilgili ailelerin yaptığı bireysel başvuruyu 'eksik evrak' gerekçesiyle reddetmişti. 53 başvurucudan 3'ünün avukatlarının vekaletnamesinin dosyada bulunmadığını belirten AYM, belgeleri 2 gün geç veren avukatın sunduğu sağlık raporunu ise "ağır, ameliyat gerektiren veya ölümcül bir hastalık" olmadığı gerekçesiyle kabul etmemişti.

Karara sert tepki gösteren başvurucu avukatlardan Mesut Gerez, AYM'ye yeniden başvurucaklarını ve eş zamanlı olarak da dosyayı AİHM'e götüreceklerini söylemişti.