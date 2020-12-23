Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), uzun süredir tutukluluğu devam eden ve geçtiğimiz günlerde hakkında tutukluluğa devam kararı verilen iş insanı Osman Kavala’nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşme kararı aldı.
AYM Genel Kurulu, AİHM kararına, iki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni açılan 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala'nın'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık’ta görüşecek.
Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği"ni kaydederek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'taki gündem toplantısında ele alarak karara bağlayacak.
Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" için daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti.
Genel Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.
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Ne olmuştu?
19 Ekim 2017’de Osman Kavala Gaziantep’te gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kavala’nın gözaltına alınmasının nedeni soruşturmada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle paylaşılmadı. Kavala, 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne kondu.
Kavala hakkındaki iddianame ise 20 Şubat 2019’da, işadamının tutukluluğunun 477’nci gününde hazırlandı. Kavala 18 Şubat 2020'deki altıncı duruşmaya da tutuklu olarak çıktı. Duruşmada sekiz sanıkla birlikte Kavala da ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasından beraat etti ve tahliyesine karar verildi.
Ancak hemen ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu. Tahliyesi beklenirken gözaltına alındı. Oysa Kavala hakkında Ekim 2019’da bu soruşturmada tahliye kararı verilmişti. Buna rağmen Kavala 19 Şubat günü yeniden tutuklandı.
'Casusluk' iddiasıyla yargılanan Osman Kavala 1149 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.