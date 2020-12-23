Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşecek

Ne olmuştu?

19 Ekim 2017’de Osman Kavala Gaziantep’te gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kavala’nın gözaltına alınmasının nedeni soruşturmada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle paylaşılmadı. Kavala, 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne kondu.

Kavala hakkındaki iddianame ise 20 Şubat 2019’da, işadamının tutukluluğunun 477’nci gününde hazırlandı. Kavala 18 Şubat 2020'deki altıncı duruşmaya da tutuklu olarak çıktı. Duruşmada sekiz sanıkla birlikte Kavala da ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasından beraat etti ve tahliyesine karar verildi.

Ancak hemen ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu. Tahliyesi beklenirken gözaltına alındı. Oysa Kavala hakkında Ekim 2019’da bu soruşturmada tahliye kararı verilmişti. Buna rağmen Kavala 19 Şubat günü yeniden tutuklandı.

'Casusluk' iddiasıyla yargılanan Osman Kavala 1149 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.