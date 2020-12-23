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Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşecek

23 Aralık 2020 16:34

Anayasa Mahkemesi (AYM), uzun süredir tutukluluğu devam eden ve geçtiğimiz günlerde hakkında tutukluluğa devam kararı verilen iş insanı Osman Kavala’nın bireysel başvuru dosyasını 29 Aralık’ta görüşme kararı aldı.

AYM Genel Kurulu, AİHM kararına, iki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni açılan 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala'nın'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık’ta görüşecek.

Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği"ni kaydederek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 29 Aralık'taki gündem toplantısında ele alarak karara bağlayacak.

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" için daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti.

Genel Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

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