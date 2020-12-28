Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın başvurusunu yarın görüşecek

T24 Ankara

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala’nın başvurusunu yarın görüşecek.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, dosyayı 29 Eylül’de gündemine almış ancak hakkında yeni iddianame hazırlandığı gerekçesiyle görüşmeyi ertelemişti. Birinci Bölüm, 15 Aralık’ta başvuruyu yeniden görüşmüş, bu kez de dosyanın Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını kararlaştırmıştı.

Daha önce reddedildi

Osman Kavala'nın AİHM kararı çıkmadan önce yaptıkları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla almıştı. Ancak bu karardan bir süre sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala’nın siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Kavala, yargılandığı Gezi davasında beraat edip, tahliye edildiği gün daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından yeniden tutuklanmıştı. AİHM kararına rağmen cezaevinde tutulan Kavala, daha sonra yeniden tahliye edilmiş ancak bu kez de aynı eylemler gerekçe gösterilerek casusluktan tutuklanmasına karar verilmişti. Kavala, hakkında daha sonra bu suçtan dava açılmıştı.

Bakanlar Komitesi de izliyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bir süre önce Kavala’nın AİHM kararı uyarınca serbest bırakılması için karar almış, Türkiye’nin tutumunun izlemeye alındığını bildirmişti. Anayasa Mahkemesi’nin kararı bu açıdan da önem taşıyor. Anayasa Mahkemesi’nin olası bir hak ihlali kararı vermesi durumunda, yerel mahkemenin bu kararın gereği olarak Kavala’yı serbest bırakıp bırakmayacağı da ayrı bir tartışma konusu olacak. Daha önce CHP’li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “yeniden yargılama” kararı, yerel mahkeme tarafından uygulanmamış, tartışmalara yol açmıştı.