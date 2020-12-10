Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala dosyasını yeniden gündemine aldı

Gökçer Tahincioğlu

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala’nın haksız biçimde gözaltına alınarak tutuklanmasına ilişkin yaptığı başvuruyu yeniden gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, daha önce görüşmesini ertelediği başvuruyu 15 Aralık’ta görüşecek.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu kendisi karara bağlayabileceği gibi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na da sevk edebilecek. Başvurunun sevki halinde, üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kavala, AYM Genel Kurulu’nun konuyu gündemine almasını bekleyecek. Başvurunun, Kavala’nın hakkında açılan son davanın 18 Aralık’ta yapılacak ilk duruşmasının hemen öncesine alınması dikkati çekti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 3 Aralık’ta Kavala’nın bir an önce AİHM kararı doğrultusunda tahliye edilmesini istemiş, konunun Mart 2021’e kadar takip edileceğini, ardından yaptırımların gündeme gelebileceğini bildirmişti.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, tutuklanmasına gerekçe gösterilen Gezi davasından beraat etmesine, 15 Temmuz ve Gezi suçlamalarından tahliyesine karar verilmesine ve AİHM’nin “Tahliye edin” kararına rağmen hakkında yeni dava açılarak cezaevinde tutulan Kavala’nın bireysel başvurusunu 15 Aralık’ta görüşecek.

AYM Birinci Bölümü, daha önce, Kavala dosyasını gündemine almış, toplantının yapılacağı gün hakkında yeni iddianame düzenleneceği gerekçesiyle, görüşmeyi ertelemişti.

Kritik tarih

Aynı gün, İstanbul Başsavcılığı, Kavala hakkında, “casusluk” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlamıştı. Bu iddianamedeki suçlamalardan hakkında tutuklama kararı verilen Kavala’nın avukatları, davaya tepki göstermişlerdi. İddianamedeki suçlamaların Kavala’nın beraat ettiği Gezi ve tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyası ile aynı olduğunu söyleyen avukatların tepkisine rağmen bugüne kadar Kavala ile ilgili yeni bir adım atılmadı.

Söz konusu iddianame ile açılan davanın ilk duruşması 18 Aralık’ta yapılacak. Anayasa Mahkemesi’nin bu duruşmadan üç gün öncesini toplantı tarihi olarak belirlemesi dikkati çekti.

AYM Birinci Bölümü, 15 Aralık’ta Kavala dosyasını kendisi karara bağlayabileceği gibi, dosyayı AYM Genel Kurulu’na da gönderebilecek. Bu durumda, Kavala, AYM Genel Kurulu’nun kararını beklemek zorunda kalacak. Kavala, yargılandığı davada tahliye edilmezse, özgürlüğüne kavuşmak için yine AYM gündemini bekleyecek.

3 Aralık’ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala’nın AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılması için ara karar almıştı. Komite, Mart 2021’e kadar gelişmeleri izleyeceğini ardından Türkiye için ihlal kararlarına uymadığı gerekçesiyle yaptırım sürecinin başlatılabileceğini bildirmişti.